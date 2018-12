Peter Sagan será una de las atracciones de la Vuelta a San Juan

El ciclista eslovaco Peter Sagan, tres veces campeón del mundo, estará en la línea de salida de la Vuelta a San Juan (Argentina), que se celebrará entre el 27 de enero y el 3 de febrero de 2019, según ha confirmado este lunes la organización.

Después de tres participaciones en el Tour argentino de San Luis (2013, 2014 y 2016), en las que no logró ninguna victoria, Peter Sagan hará en 2019 su debut en la Vuelta a San Juan.



Lo hará sin la camiseta arcoíris que ha lucido las últimas tres temporadas, pero sí con el reconocimiento de ser el único ciclista de la historia que ha ganado tres campeonatos del mundo de manera consecutiva.



"Recuerdo con placer el buen clima y el afecto de los argentinos", explica Peter, recordando sus participaciones en San Luis.



"En 2019 por primera vez disputaré la Vuelta a San Juan y tengo curiosidad por descubrir la provincia, los paisajes, los recorridos y la fórmula que emplean, porque veo que en una semana de carrera hay una jornada de descanso", confiesa.



"Es una solución inteligente para una prueba del inicio de temporada, cuando muchos corredores están todavía cogiendo la forma", declara Sagan, que antes de Argentina estará en el Tour Down Under de Australia.



"La Vuelta a San Juan será un buen test para probar las piernas y, por qué no, para intentar ganar al menos una etapa", señala Sagan en declaraciones difundidas por la organización. Tras su paso por Australia y Argentina, Sagan regresará a Europa para preparar la Milán-San Remo, Tour de Flandes y París-Roubaix.



En 2019 repetirá además concurso en la Amstel Gold Race, en la que fue cuarto en 2018, y por primera vez quizás dispute la Lieja-Bastón-Lieja, carrera que aún no tiene decidida.



Peter Sagan cuenta con un extenso palmarés que incluye, además de los tres campeonatos del mundo, 109 victorias como profesional, entre ellas 'monumentos': como el Tour de Flandes 2016 y la París-Roubaix 2018.



EFE