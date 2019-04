Listo el recorrido de la Vuelta de la Juventud

El departamento del Meta y su capital Villavicencio serán el epicentro principal en la apertura de la 52 edición de la Vuelta de la Juventud, evento organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo, que tiene como principal objetivo seguir promoviendo y allanando el camino de las nuevas estrellas del ciclismo colombiano en la categoría Sub-23.

El certamen abrirá su cronograma oficial el lunes 13 de mayo con la revisión de licencias, congresillo técnico y presentación de equipos en Villavicencio (lugar y hora por confirmar), ciudad que sigue abriendo sus puertas a los eventos más importantes del calendario anual.



En febrero la población del llano colombiano albergó los Campeonatos Nacionales de ruta élite, damas y sub-23; será sede de los nacionales paralímpicos de ruta este fin de semana, y en mayo, los mejores Sub-23 del país se darán cita en sus vías para la disputa del título de la Vuelta de la Juventud.



El primer parcial cubrirá una distancia de 161.6 kilómetros con inicio y final en Villavicencio, pasando por las poblaciones de Acacías, San Martín y Granada.



Puerto López acogerá el final de la segunda etapa y el Alto de Buenavista despedirá a la caravana con una cronoescalada que empezará a perfilar los candidatos a la general.



Luego, el pelotón transitará los departamentos de Cundinamarca, Santander y Boyacá, donde finalizará la carrera con un circuito por las vías principales de la capital Tunja.



La Vuelta de la Juventud contará con un total de 703.5 km en seis días de competencia.



Recorrido oficial



ETAPA 1: 14 DE MAYO-MARTES – 161,6 KMS

RECORRIDO: VILLAVICENCIO – ACACÍAS – SAN MARTÍN – GRANADA REGRESO – VILLAVICENCIO

Hora de salida: 9:00 AM

Hora de llegada: 1:30 PM

Sitio de salida: REGISTRADURÍA – VILLAVICENCIO

Sitio de llegada: PARQUE – CALLE 32 N° 38-50 VILLAVICENCIO



ETAPA 2: 15 DE MAYO – MIÉRCOLES – 108,2 KMS

RECORRIDO: ACACÍAS – VILLAVICENCIO – POMPEYA – PACHAQUIARO – PUERTO LÓPEZ

Hora de salida: 10:00 AM

Hora de llegada: 12:30 PM

Sito de salida: ALCALDÍA DE ACACÍAS

Sitio de llegada: CALLE 5 KRA 11 PUERTO LÓPEZ



ETAPA 3: 16 DE MAYO – JUEVES – CRI 14,2 KMS

RECORRIDO: VÍA EL CAUDAL – PTE BAVARIA – HOTEL DEL LLANO – GLORIETA LA GRAMA – ALTO BUENA VISTA.

Hora de salida: 8:30 AM

Hora de llegada: 12:15 PM

Sitio de salida: VÍA EL CAUDAL HOTEL LA HERRADURA – VILLAVICENCIO

Sitio de llegada: ALTO DE BUENAVISTA



ETAPA 4: 17 DE MAYO – VIERNES – 158,5 KMS

RECORRIDO: ZIPAQUIRÁ – ALTO TIERRANEGRA – UBATÉ – CHIQUINQUIRÁ – SABOYÁ – BARBOSA – VÉLEZ.

Hora de salida: 9:00 AM

Hora de llegada: 1:00 PM

Sitio de salida: ESTACIÓN DEL FERROCARRIL – ZIPAQUIRÁ

Sitio de llegada: KRA 6 N°9-28 VÉLEZ



ETAPA 5: 18 DE MAYO – SÁBADO – 161 KMS

RECORRIDO: CHIQUINQUIRÁ – TINJACÁ – SUTAMARCHÁN – SÁCHICA – CUCAITA – TUNJA – PAIPA – DUITAMA -NOBSA – SOGAMOSO – GÁMEZA.

Hora de salida: 9:00 AM

Hora de llegada: 1:00 PM

Sitio de salida: ESTACIÓN FERROCARRIL- CHIQUINQUIRÁ

Sitio de llegada: ALCALDÍA DE GÁMEZA



ETAPA 6: 19 DE MAYO-DOMINGO – 100 KMS CIRCUITO CALLES DE TUNJA

RECORRIDO: AV.UNIVERSITARIA – VIADUCTO – ESTADIO DE TUNJA

Hora de salida: 9:00 AM

Hora de llegada: 12:00 PM

Sitio de salida: FRENTE ESTADIO LA INDEPENDENCIA – TUNJA

Sitio de llegada: FRENTE ESTADIO LA INDEPENDENCIA – TUNJA



Con información de la oficina de prensa