'Sigo pensando que tengo un Tour en las piernas': Nairo Quintana

El colombiano Nairo Quintana, ciclista del equipo Movistar, comenzará su preparación de temporada participando por primera vez en la Vuelta a San Juan, en Argentina. Allí buscará ese golpe de pedal que se le ha resistido en los dos últimos años, aunque él sigue "pensando que" tiene "un Tour entre las piernas".

Quintana fue fijo durante tres años, 2014 (con victoria), 2015 y 2016, en otra prueba argentina, en el Tour de San Luis, que fueron el inicio de grandes temporadas para el colombiano, por lo que ahora regresa otra vez a Argentina para coger impulso.



"Siempre me han tratado muy bien en Argentina y siempre se me ha dado bien ese inicio, por eso hemos decidido volver este año ya que los recorridos son ideales para el inicio de temporada", dijo en declaraciones remitidas por su equipo.



En la Vuelta a San Juan, que se disputará entre el 27 de enero y el 3 de febrero de 2019, el corredor no quiere meterse presión. "Mi objetivo en San Juan será empezar bien el año, prepararme bien. Luego, sobre la marcha, veremos si podemos aspirar a más cosas. Llevamos un buen equipo", apuntó el colombiano.



Tras dos temporadas en las que las cosas no salieron tan bien como se esperaba, Quintana quiere volver a brillar. "Sigo pensando que tengo un Tour en las piernas. El objetivo en 2019 será culminar un objetivo grande", comentó refiriéndose a la ronda gala o a la Vuelta a España, ya que serán las dos grandes vueltas en las que participará.

Aunque el colombiano será, sobre el papel, el líder del equipo en la Vuelta a San Juan, a la postre cualquiera de sus compañeros podría estar luchando por el triunfo, ya que junto a Quintana formarán los también colombianos Winner Anacona y Carlos Betancur, el ecuatoriano Richard Carapaz y el argentino Eduardo Sepúlveda.



Junto a ellos, dirigidos por José Luis Jaimerena, también estará el español Carlos Barbero, el encargado de meterse en los esprints.



EFE