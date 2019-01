Argentina, el talismán de Nairo Quintana

Siempre que Nairo Quintana ha arrancado la temporada en Argentina el año ha sido exitoso para el ciclista boyacense del Movistar. Tres veces ha ido en enero a ese país y en esas ocasiones ha contabilizado ocho títulos, entre ellos, el Giro de Italia, la Vuelta a España y dos veces se ha subido al podio del Tour de Francia.

Quintana, al parecer, tiene un idilio con Argentina. La primera vez que participó en la Vuelta a San Luis fue en el 2014, fue el campeón y ese año fue segundo en Tirreno-Adriático, ganó el Giro y se impuso en la Vuelta a Burgos.

Volvió al año siguiente y en esa ocasión fue tercero en la general de San Juan, ganó Tirreno-Adriático, fue subcampeón del Tour de Francia, detrás de Chris Froome, y ocupó la cuarta casilla de la Vuelta a España.



En el 2016 regresó a la Vuelta a San Juan, fue tercero en la general y se convirtió en el gregario de oro de su hermano Dáyer, quien fue el campeón de la carrera.



Luego, Nairo realizó la mejor temporada de su historia, pues fue campeón de la Vuelta a Cataluña, tercero en el país Vasco, ganó la Vuelta a Romandía, la Ruta del Sur, acabó de tercero en el Tour de Francia y se convirtió en el segundo ciclista nacional, luego de Luis Herrera, en obtener el título de la Vuelta a España, en la que venció a Froome.

Nairo ganó la Vuelta a San Luis en Argentina en el 2014. Foto: Archivo / EL TIEMPO

En su intención de, por fin, ganar el Tour de Francia, Nairo arrancó el 2019 corriendo en Argentina, en la Vuelta a San Juan, y se mostró en la segunda jornada, con llegada en Peri Lago Punta Negra, tras 132 km, la que ganó el francés Julian Alaphillippe, a quien Quintana le siguió la rueda cuando lanzó el ataque en la subida final.



“Siempre que hemos venido a Argentina hemos hecho grandes temporadas y eso espero en esta ocasión. Es un país que me gusta, en el que he ganado y me ha servido de motivación”, dijo Nairo en Argentina.



