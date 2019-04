Quintana, el más deseado en los fichajes de los equipos World Tour

No va ni la mitad del año. Tampoco se ha corrido la primera grande del 2019. Apenas se promedia el mes de abril, pero en el lote del ciclismo de Europa ya se comienza a hablar de los traspasos, de los que pueden salir o llegar a reforzar las escuadras, que no pierden tiempo y piensan en armarse para el 2020.



Cada carrera es un hervidero. Antes y después de las etapas y en los hoteles, el tema de las transacciones no para. Y cuando se habla del ciclista que más está en boca de manejadores, técnicos y empresarios, el boyacense Nairo Quintana lleva la camiseta de líder.

El pedalista colombiano termina su contrato con Abarca, la empresa de Eusebio Unzué, el hombre que quita y pone en el Movistar. Nairo renovó por tres años más una vez obtuvo el título de la Vuelta a España del 2016, y esa firma termina a finales de este año, por lo que su continuidad o salida del grupo es la comidilla.



No solo se habla de si seguirá o no, el asunto acá es que Quintana es el corredor en el que varios equipos están pensando porque están huérfanos de resultados y de un potencial líder.



En Europa ha tomado fuerza los últimos días que no seguirá en el Movistar y que UAE Emirates, CCC y Bahrain han preguntado por él; es más, ya habrían intentado hablar con la cuerda del corredor. Unzué, en el pasado Tour Colombia, advirtió que buscarían un acercamiento.

Ojalá se den los motivos para poder continuar por ambas partes, porque esos son los compromisos, estar satisfechos ambos. FACEBOOK

TWITTER

“Ojalá se den los motivos para poder continuar por ambas partes, porque esos son los compromisos, estar satisfechos ambos. Esperemos que pase lo mismo al final de año. Saben que esta casa es su casa (Movistar) y no debería haber problema si él desea continuar”, señaló.

Ofertas tentadoras

Nairo está centrado en su objetivo del 2019: ganar el Tour de Francia, pero eso no quiere decir que no tenga tiempo para mirar su futuro.



UAE Emirates tiene un camino a su favor para contar con Quintana. Su chequera no es problema, y su mánager, Joxean Fernández, conoce bien a los ciclistas colombianos y los ha manejado. La escuadra árabe tiene una buena base de pedalistas nacionales: Fernando Gaviria, Sergio Luis Henao y Cristian Muñoz.

Es un equipo que carece de un líder. El italiano Fabio Aru es el hombre referente para luchar por los títulos de las carreras por etapas, y no ha podido. Los resultados no han sido los esperados. Aru se sometió a una operación para reconstruir la arteria ilíaca de la pierna izquierda y no se sabe si regrese en plenitud de condiciones.



CCC entra en la pugna. Es un equipo que carece de hombres que ganen. Les apunta a los triunfos de Greg van Avermaet en las clásicas, pero no tiene un ciclista que pelee la general de las tres grandes (Giro, Tour y Vuelta), por lo que están urgidos de un corredor como Nairo, aunque aquí la cuestión sería si el colombiano pueda acoplarse dentro de la estructura del equipo.



En los últimos días ha tomado fuerza la posibilidad del Bahrain. Según wwww.cyclingnews.com, esa escuadra saldría de su capo, el italiano Vincenzo Nibali, que tendría todo arreglado con el Trek, un cupo que llenaría Nairo.



Nibali ya ha tenido varias reuniones con los dirigentes del Trek, y se da por un hecho su llegada, por lo que Bahrain buscaría su reemplazo al no ver en su nómina otro ciclista que lo reemplace, que pelee grandes victorias. Otro que suena para llegar es el irlandés Dan Martin, quien no renovaría con UAE Emirates.

¿Y si no se va?

En la carpeta también está la posibilidad de que Nairo se quede en Movistar. Se habla de que Mikel Landa tendría todo arreglado con Astana, lo que le abriría las opciones a Quintana de volver a ser el líder sólido.



Alejandro Valverde ya tiene 38 años y aunque es muy valioso lo que ha hecho, resulta claro que no tendría cuerda para luchar por la general de una grande. Sin embargo, se maneja, y muy fuerte, la llegada a la escuadra de Enric Mas, el español que causó sensación el año pasado con su tercer puesto en la Vuelta a España con el equipo Deceuninck-Quick Step, con el que finaliza su contrato este año.



Mas, con solo 24 años, sería la carta de Unzué para agitar el mercado de fichajes, por lo que Quintana tendría, una vez más, otro líder en el equipo, y no le caería nada bien.

Las opiniones están divididas. Algunos advierten que el ciclo está cumplido y que Nairo debe tomar otros rumbos.

Su contrato puede ir más a la baja en estos momentos por los resultados. Uno quema etapas, y creo que la de él en el Movistar se cumplió FACEBOOK

TWITTER

“Quintana trabaja con un representante bueno. Me imagino que le meterá presión a Movistar. Su contrato puede ir más a la baja en estos momentos por los resultados. Uno quema etapas, y creo que la de él en el Movistar se cumplió. Un cambio de aire le vendría bien”, señaló Rubén Pérez, técnico del Euskadi Murias.



Otros, como Javier Mínguez, experimentado técnico español, es partidario de que Nairo no se vaya.



“Desde acá, de lejos, Nairo es un líder, un corredor con un palmarés de oro. Tiene una calidad impresionante. Ha pasado momentos difíciles, de estancamiento; se esperaba más de él en el Tour del año pasado, pero es un líder, y esos corredores no se encuentran con facilidad”, señaló.



Y agregó: “En el Tour se va a jugar su futuro, es claro. Está en el buen camino. Claro que escucha ofertas. Me gustaría que siguiera, pero ambos tienen lo suyo”.



EL TIEMPO conoció que la idea de Nairo es esperar los resultados del Tour, jugársela para definir el futuro luego de la competencia francesa, así no haya cumplido con ganar.



Joseba Beloki, excorredor español, segundo en el Tour del 2002 y tercero en 2000 y 2001, es cauteloso y está de acuerdo con que Quintana espere a ver qué pasa en el Tour.

“No creo que sea el momento. Primero debe pensar en sus objetivos, luego veremos.

En el año 2013 Nairo Quintana fue segundo, detrás de Chris Froome. Foto: EFE

Ha tenido con ese equipo los mejores resultados y podría pensar su decisión. No es un problema esperar. Después del Tour sería ideal para tomar una decisión. Es normal que la gente piense que se puede quedar o que se vaya, pero primero debe pensar en el Tour”, declaró Beloki, hoy comentarista.



“Han llegado rivales más capacitados para ganar el Tour de Francia, pero Quintana es un corredor que tiene con qué hacer una buena campaña en el Tour y continuar. Sin duda tendrá ofertas, y a veces es mejor quedarse ahí y no experimentar un cambio, pero yo me esperaría”, agregó.





LISANDRO RENGIFO

REDACTOR DE EL TIEMPO

En twitter: @lisandroabel