Nairo, Egan, Urán, Gaviria, Henao, López, por el Tour Colombia

Los seis más grandes ciclistas del país correrán el Tour Colombia. Es como si Falcao, James, Cuadrado y Ospina jugarán la Liga local de fútbol. Son los ídolos que la afición quiere ver como campeones de la carrera.

Nairo Quintana: La gran figura que va por el título y sumar kilómetros

El ciclista boyacense Nairo Quintana es la principal carta que tiene el país para ganar el Tour Colombia, sin que eso tenga que decir que lo deba ganar. El líder del equipo Movistar tendrá como misión seguir sumando kilómetros para llegar en la mejor condición a su gran objetivo del año, que será el Tour de Francia.



Nairo viene de abrir la temporada en la Vuelta a San Juan (Argentina), competición en la que terminó en el octavo puesto y vio cómo su compañero de equipo WÍnner Anacona se llevó el título.

Nairo Quintana. Foto: Manuel Bruque / EFE

Para esta carrera, Quintana tendrá a Anacona, el ecuatoriano Richard Carapaz, el argentino Eduardo Sepúlveda y el aragonés Jorge Arcas como compañeros. Además estará Marc Soler, una de las nuevas figuras del ciclismo mundial. “Me motiva la camiseta naranja del Tour Colombia 2019 (la del líder), me gustaría poderla portar y ganar”, dijo Nairo, quien añadió que “es un orgullo poder estar en este grupo de grandes corredores y poder rodar aquí en Colombia con toda la afición que pocas veces nos ve, o prácticamente solo una vez al año. Es un orgullo para mí”.

Egan Bernal: Su principal objetivo es retener el título

Para el joven Egan Bernal, la responsabilidad será grande en el Tour Colombia. El año pasado ganó el título, en la primera edición de la prueba, y estrenó de esa manera su palmarés con el equipo Sky. Hoy, acompañado por el líder de la poderosa escuadra británica, Chris Froome, espera retener la corona en territorio antioqueño.

Bernal comenzó el año con la medalla de bronce en la prueba contrarreloj individual de los Nacionales de Ciclismo, en la que el ganador fue Daniel Martínez y el segundo, Miguel Ángel López.

Egan Bernal, ciclista colombiano. Foto: Reuters

Además, Egan ocupó la casilla 25 en la prueba élite de ruta, sobre 243,7 km, en Villavicencio, ganada por Óscar Quiroz. “Será muy chévere volver a estar, y esta vez con Froome. Es muy bueno hacer este tipo de carreras acá, y que los muchachos de Colombia tengan la oportunidad de correr con un ciclista como Froome debe ser un honor. Tener en nuestra tierra a un ciclista que ha ganado tanto es algo muy chévere”, dijo Egan, quien de esta manera comienza su preparación para el Giro de Italia, prueba en la que comandará a una escuadra con la ambición de ganar.

Rigoberto Urán: La principal carta del Education First

Para Rigoberto Urán esta competición será el comienzo de la temporada 2019. El antioqueño, otrora premio en su primera edición –disputada el año pasado– y ganador de la quinta etapa –llegada a Salento-, se descartó como candidato para ganar la competición por estar recuperándose de un problema físico.



Al lado del subcampeón del Tour de Francia 2017 estarán su compatriota Daniel Martínez, Alex Howes, Taylor Phinney, Lawson Craddock y Nathan Brown, bajo la dirección del técnico español Juan Manuel Gárate.

Rigoberto Urán. Foto: Archivo EL TIEMPO

“Colombia es un país de mucha afición; para nosotros es lindo poder compartir con nuestra gente e iniciar la temporada en casa –Tour Colombia-. La pasión que hay por el ciclismo colombiano, ver la gente de cerca, eso es lo que se lleva uno para todo el año”, comentó Urán.



Sobre la etapa reina dijo: “Va a haber mucho nivel porque el recorrido está duro. Vamos a tener remate en el alto de las Palmas, que será una etapa muy exigente, se van a marcar grandes diferencias. Va a ser un recorrido exigente con oportunidades para todos”.

Fernando Gaviria: Quiere ser el pedalista nacional con más victorias

Fernando Gaviria tiene la oportunidad de convertirse en el ciclista colombiano más ganador de la historia, y, si es en su casa, la motivación es mayor. El nuevo corredor del UAE tiene 36 victorias en carreras UCI, las mismas que Nairo Quintana, y en el Tour Colombiana tendrá tres oportunidades para poder levantar los brazos en más de una oportunidad.



Gaviria tendrá como lanzador a su compatriota Sebastián Molano. Además estarán con el UAE Emirates el colombiano Sergio Luis Henao, Camilo Muñoz, Tom Bohli y Oliviero Troia.

Fernando Gaviria y su victoria del miércoles en la Vuelta a San Juan. Foto: Luis Barbosa

Sabe que el espectáculo será vibrante, en especial cuando el próximo miércoles, la caravana visite las inmediaciones de su Ceja natal. “Es importante; llegamos muy cerca a mi casa, y eso me genera un poco de nervios. Es una etapa plana, es una llegada para el embalaje y daremos lo mejor por intentar ganarla”, aseguró.



Y, sobre el recorrido de la competición, el antioqueño aseguró: “Va a haber espectáculo en todos los terrenos.

Sergio Luis Henao: Va por una victoria en su casa; le caería bien

ergio Luis Henao ha recorrido el mundo y ha tenido buenos resultados, pero ninguno le ha despertado el mismo sentimiento que el Tour Colombia 2.1 en su segunda edición.



“Sería muy bonito agregar a mi hoja de vida una victoria en el Tour Colombia 2.1, y más porque es en mi región, por donde entreno. Conozco cada metro y cada curva, las subidas y la gente; es como cuando el francés corre en su país y va pasando por su pueblo, así se siente uno en Colombia”, dijo Henao. El antioqueño, que para este año vestirá los colores del UAE Emirates tras su paso por el Sky, será la carta más importante de su equipo. Estará rodeado por Camilo Muñoz. Esta será la carrera con la que Henao abrirá su calendario.



“La etapa reina va a ser la de Palmas, que es una subida que conozco muy bien y es una de las más duras que tenemos aquí en Antioquia, por la exigencia del porcentaje y porque es una subida larga. La Unión también es una etapa complicada porque es terreno muy quebrado y la subida tiene siete kilómetros con una altitud de 2500 metros. Esas son las etapas claves”, dijo.

Miguel Ángel López: En su primera experiencia quiere ratificar su 2018

Desde hace 15 días, Miguel Ángel López y el equipo Astana llegaron a territorio boyacense para preparar, en la altura, el Tour Colombia, carrera en la que participará el colombiano por primera vez en su carrera y tiene en mente ganar.



“El año pasado me dijeron que mi máximo objetivo era el Giro de Italia y lo demás no importaba. Pero a mí no me gusta conformarme con eso. Me gusta hacer algo en alguna de las carreras que vaya a estar, me gusta dar espectáculo y hacer que la gente disfrute. El Tour Colombia no va a ser la excepción”, aseguró López.

Miguel Ángel López Foto: Luk Benies / AFP

‘Supermán’ abrió su calendario con la medalla de plata que obtuvo en la contrarreloj de los Campeonatos Nacionales. En la prueba élite de ruta disputada en Villavicencio ocupó el puesto 32.



López sabe que un buen trabajo en Colombia le permitirá prepararse para el Giro de Italia, su objetivo. “Me voy a concentrar en el Giro porque quiero mejorar el cajón que ocupé en el 2018 (tercero) y hacer cosas grandes. Después del Giro veremos cómo estamos de fuerzas y cómo andamos de ánimos. Ya veremos”, concluyó.



DEPORTES​