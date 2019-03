¡‘Supermán’ López va a toda máquina por el Giro de Italia!

El título del ciclista colombiano Miguel Ángel López en la Vuelta a Cataluña fue más sufrido de lo que se pensaba. López, a quien le dicen ‘Supermán’, tuvo que sudar la ‘gota gorda’, exprimir a sus compañeros del equipo Astana y exigirse al máximo en los últimos 22 kilómetros de la jornada cuando casi que todo estaba decidido para que celebrara el título de una manera mucho más tranquila, pero no fue así.

Adam Yates, segundo en la general, estaba a 14 segundos y se convirtió en ese mineral ficticio de color verde llamado kriptonita y que cuando Supermán, el superhéroe de las tiras cómicas, se ve expuesto a su presencia, flaquea al perder sus fuerzas.



Yates salió del grupo y más adelante le llegó a rueda su hermano Simon, con quien pusieron contra la pared a un López que iba tranquilo, sin afanes.

Esos kilómetros finales de la última etapa, de 143 km con salida y llegada en Barcelona, fueron un infierno para el corredor de 25 años, pero a medida que el recorrido llegaba a su final, la diferencia bajaba, pasando de 40 a 20, 15, 10 s, hasta que el susto pasó para el colombiano, quien pudo cruzar la meta, irse al bus de la escuadra y celebrar una victoria que lo lleva a ser un candidatazo para ganar el Giro de Italia, su primer gran reto del 2019.



Movistar y el Sky le echaron una mano al poner a trabajar a sus hombres, porque Yates era un peligro para ellos y por eso López pudo coronar su sueño: ganar Cataluña y ajustar su segundo título en una carrera del World Tour, la máxima categoría del ciclismo en el mundo, tras haber obtenido la general de la Vuelta a Suiza del 2016.

“Sabíamos que la lucha sería difícil en el último día. Estábamos preparados para afrontar esa pelea y nos salió todo bien. Tuve una buena compañía, un buen respaldo de mis compañeros, que durante los momentos difíciles me ayudaron”, precisó un feliz Miguel Ángel, cuya victoría había comenzado a labrar al ganar la etapa reina en La Molina, el jueves pasado, y ponerse de líder.



"Tuve una buena compañía, un buen respaldo de mis compañeros, que durante los momentos difíciles me ayudaron. Me tocó asumir la responsabilidad después. Tuve la intención de ir por los Yates, pero lo calculamos todo y nos salió perfecto", agregó López.



“Es un gran resultado para nuestro joven líder, pero también es una muy buena victoria para todos los Astana. De hecho, tenemos un fantástico comienzo de temporada y seguimos de la misma manera”, precisó el DT del equipo, Dmitri Sedoun.

La escuadra kazaja hace un año sobresaliente. En 14 temporadas, desde 2006, Astana está a una victoria de igualar lo conseguido en 2008, cuando obtuvieron nueve títulos: en el 2019 lleva ocho, pero lo ha conseguido en solo dos meses y con siete ciclistas diferentes. ¡Campañota!

La meta, el Giro

Toda esta preparación va dirigida al objetivo claro del primer semestre para él: el Giro de Italia (del 11 de mayo al 2 de junio).



“Vamos ajustando todo para el Giro. Este resultado en Cataluña me da mucha más confianza”, señaló el corredor del Astana.



El año pasado fue tercero en Italia y meses después repitió ese puesto en la Vuelta a España, una regularidad que venía del 2017, año en el que despuntó en la serie.



En esa temporada obtuvo dos triunfos parciales en la Vuelta a España y terminó en la octava casilla de la general. Y el año pasado fue de fantasía: segundo en el Tour de Omán, tercero en Abu Dabi, tercero en el Tour de los Alpes, igual puesto en el Giro, segundo en la Vuelta a Burgos, tercero en la Vuelta a España y segundo en la Milano-Torino.

“Nosotros sabemos que en el Giro de Italia, López puede mejorar lo que hizo en el 2018, ese tercer lugar se puede superar”, le había dicho Stefano Zanini, DT del Astana, a EL TIEMPO en el pasado Tour Colombia.



En Italia no la tendrá fácil porque se encontrará con un lote de gran calibre, corredores de prestigio y experiencia como el holandés Tom Dumoulin, Simon Yates, Vincenzo Nibali, Mikel Landa, Valverde, Michael Woods, Primoz Roglic y Bernal.



Hay 58 km al reloj, pero en la escuadra dicen que ha mejorado la posición en la bicicleta y que eso le ha dado mejores resultados. A pesar de todo es favorito, eso lo dicen los resultados.



El presente del ciclista colombiano es excepcional. Este año fue segundo en la contrarreloj individual del campeonato nacional de ruta, prueba en la que fue superado por Daniel Martínez (Education First) y luego se impuso en el Tour Colombia 2.1.



Se embarcó a Europa e hizo parte de la París-Niza, pero no le fue bien, ya que tomó esa carrera con tranquilidad.

“Hicimos la París-Niza con calma, pero intentamos algo bueno en Cataluña y nos ha salido todo. Estuvimos concentrados durante toda la carrera en busca de un buen resultado”, agregó el ciclista de Pesca, Boyacá.



El título de Miguel Ángel López en la Vuelta a Cataluña es el cuarto del ciclismo colombiano en la carrera española, tras las victorias de Álvaro Mejía (1993), Hernán Buenahora (1998) y Nairo Quintana (2016).



López, al final, fue escoltado por Adam Yates, quien venía de perder por un segundo la Tirreno-Adriático con Roglic, mientras que Egan, campeón de la París-Niza, fue tercero. Nairo fue cuarto.



“Felicidades paisano, gran victoria para @SupermanlopezN una más para nuestro país. Midiendo los kilómetros y los esfuerzos para llegar al 100 al objetivo. Vamos”, escribió Quintana en su cuenta de Twitter.



Con el tercer puesto de Bernal, Colombia ajustó el séptimo podio en la prueba: los cuatro títulos, el segundo lugar de Santiago Botero en el 2006, el de Rigoberto Urán dos años después y el subtítulo de Quintana el año pasado, cuando escoltó a su compañero de equipo en el Movistar, Alejandro Valverde.





