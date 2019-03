Miguel Ángel López tiene la Vuelta a Cataluña muy cerca de ganarla

Pasaron las dos etapas reinas de la Vuelta a Cataluña, ambas con llegadas en alto, y la general no quedó sentenciada, pero el que mejor quedó parado fue el colombiano Miguel Ángel López (Astana), quien es el líder de la carrera y así las diferencias con sus rivales sean escasas, acaricia el que sería el segundo título en el World Tour, tras el que logró en la Vuelta a Suiza del 2016.

López y su equipo tendrán que estar alerta a cualquier movimiento de los contrincantes, pues no solamente son muy fuertes, sino que en estas tres jornadas que faltan les harán la vida imposible.

La victoria en la fracción entre Llanars (Vall de Camprodon) y La Molina, de 150 km, le da al corredor de 25 años la opción de ser el ciclista referente de la competencia, pero no hay tiempo para descuidos, pues Adam Yates es segundo a 14 s, Egan Bernal, tercero, a 17 segundos, Nairo Quintana es cuarto a 25 segundos, Dan Martin es quinto a 46 s y Steven Kruijswijk, sexto a 56 segundos. ¡Todos a menos del minuto!

Si bien faltan tres etapas y hay que pedalear, las jornadas peligrosas y en las que se podía sacar provecho para los ataques ya pasaron, pero eso no quiere decir que la carrera ya se ganó.



Vienen dos jornadas que no se parecen en nada a las dos anteriores, con terreno quebrado, llano, descensos, propicios para largas fugas y llegadas al embalaje. Ojo a los vientos de este viernes.



Quizás la última, el circuito en Barcelona, con los pasos por el alto de Monjuich, sea la más peligrosa, en cualquier momento se puede armar un ataque o una circunstancia de carrera puede cambiar todo: una caída, un pinchazo en mal momento, un enredón puede dar al traste con el objetivo de López y su grupo. Astana es un fuerte equipo. Está conformado por Pello Bilbao, Merhawi Kudus, Davide Villella, Andrey Zeits, Jonas Gregaard y el colombiano Rodrigo Contreras, quienes lo dejarán todo para proteger a su líder. ¡Hay que estar atento a las bonificaciones!



Y acá la labor de equipo sí es que vale, porque López necesita de sus compañeros para evitar fugas de los rivales, controlar el ritmo del grupo, las escapadas y, en algún momento, llevarlo a una mejor ubicación en el lote. López ya sabe lo que es ser líder, es curtido en eso, pero entiende que si bien el título lo tiene en el bolsillo no ha ganado nada, porque tiene que trabajar muy duro para defender el primer puesto.



“Ya pasaron las etapas duras y hay que esperar el último día en Barcelona. Trabajaremos para sostener la camiseta hasta el final y tengo un gran equipo que me respaldará”, señaló ‘Supermán’ López, quien le dedicó a su hijo, Miguel Jerónico, que está por nacer, el triunfo.



Nairo, tras la etapa de este jueves, dijo algo muy cierto: “¿La general? Complicado, ya terminó la montaña”. Lo declaró un ciclista que tiene opción de ganar, pero que es realista, sabe que está a solo 25 segundos para asaltar la general, pero entiende que no hay terreno dónde sacarle esa ventaja a López, a no ser que el líder se descuide o le pase algo.



