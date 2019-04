Van del Poel, el nuevo fenómeno, ganó la Amstel Gold Race

El fenómeno Mathieu van der Poel, una de las grandes promesas del ciclismo mundial, se impuso este domingo en la edición 54 de la Amstel Gold Race con un impresionante embalaje que le sirvió para remontar en un final apoteósico, mientras que el mejor colombiano fue Sergio Luis Henao, 29 a 54 s y Carlos Betancur se retiró.

El campeón de Holanda, del equipo Corendon, ganó la única gran clásica ciclista disputada en territorio neerlandés, ante el éxtasis del público local, incrédulo ante el desenlace de la carrera, de 265 km de recorrido.



"Todavía no entiendo qué ha pasado", declaró Van der Poel tras superar la línea de meta y dejar sin victoria al gran favorito, el francés Julian Alaphilippe, que acabó finalmente cuarto, por detrás del australiano Simon Clark y del danés Jakob Fuglsang, segundo y tercero respectivamente.



El ciclista galo atacó a falta de 37 km para la meta, en la subida al Eyserbos y junto a él se marchó Fuglsang. A falta de seis kilómetros aventajan en 40 segundos al grupo de velocistas, que parecía despedirse de la victoria.



A los dos fugados de unió, a falta de 900 metros, el polaco Michal Kwiatkowski y todo parecía indicar que entre los tres se jugarían el triunfo, pero se marcaron en exceso y el grupo de velocistas llegó a su altura a menos de medio kilómetro para la pancarta.

A 300 metros de la línea, Van der Poel comenzó su impresionante embalaje, que le llevó a superar a todos sus rivales y apuntarse el triunfo en la primera carrera del llamado Tríptico de las Ardenas.



Van der Poel, nieto del mítico ciclista francés Raymond Poulidor, toma el relevo de su padre Adri, ganador de esta prueba en 1990. En medio de la euforía del público holandés, que esperaba la victoria de uno de los suyos desde 2001, el campeón del mundo de ciclocross trató de explicar lo ocurrido: "Tenía fuerza en las piernas. En el pelotón íbamos a bloque. Esperaba que, delante, Alaphilippe y Fuglsang se marcasen, pero sólo a 300 metros me di cuenta que era posible ganar".



Van der Poel suma de esta manera su segundo triunfo en una prueba del WorldTour tras su victoria el 3 de abril en la carrera A Través de Flandes. En solo un mes, el prodigio del ciclismo, de 24 años, suma cinco victorias, a cada cual más impresionante, pese a que corre en un modesto equipo de la segunda categoría.



Alejandro Valverde, actual campeón del mundo de ciclismo en ruta, regresaba este domingo a la competición tras un breve descanso, pero no pudo estar entre los primeros en la única de las tres carreras de las Ardenas que no ha ganado nunca.



"En la parte final me he quedado vacío, sin fuerzas, sin piernas. Ha hecho mucho calor y el cuerpo no ha respondido como quería. Hay que aceptar las cosas como vienen. Cuando uno lo da todo, hay que estar conforme", explicó el maillot arco iris tras la prueba.

Mathieu van der Poel Foto: AFP



La Amstel es la carrera menos propicia para las características de Valverde al no contar con una subida importante. Más opciones tendrá el miércoles en la Flecha Valona (que ganó en cinco ocasiones) y dentro de una semana en la Lieja-Bastoña-Lieja (que conquistó cuatro veces).



AFP