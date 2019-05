Mariana Pajón regresa a una pista que no le trae buenos recuerdos

La doble medallista de oro olímpica del BMX, la colombiana, Mariana Pajón, lidera la nómina colombiana que disputará, este sábado y domingo, la Copa Mundo de Supercross en Papendal, Holanda.

Pajón regresa a la pista en la que en mayo del 2018 se accidentó, se rompió el ligamento cruzado anteriores de la rodilla izquierda, lesión que la mantuvo inactiva durante ocho meses.



La carrera servirá para seguir puntuando en busca de los cupos para los Juegos Olímpicos de Tokio del 2020.



La nómina nacional estará conformada por Pajón, Carlos Ramírez; el medallista de bronce en Londres 2012, Carlos Mario Oquendo; la medallista olímpica de la juventud, Gabriela Bolle y Diego Alejandro Arboleda.



En la primera válida, celebrada en Gran Bretaña, Diego Arboleda se clasificó a la serie final, sumó puntos UCI rumbo a Tokio 2020 y se ganó la medalla de bronce. A continuación encontrará el programa de competencias.



DIA 1

7.35am Men Round 1

8.20am Women Round 1

8.40am Men – Last Chance

9.00am Women – Last Chance

9.55am Men 1/16 Finals

10.30am Women 1/8 Finals

10.45am Men 1/8 Finals

11.05am Women ¼ Final

11.15am Men ¼ Finals

11.30am Women ½ Finals

11.40am Men ½ Finals

12.00m Women Finals

12.10m Men Finals

DIA 2

7.05am Men Round 1

7.50am Women Round 1

8.10am Men – Last Chance

8.35am Women – Last Chance

9.30am Men 1/16 Finals

10.05am Women 1/8 Finals

10.20am Men 1/8 Finals

10.40am Women ¼ Finals

10.50am Men ¼ Finals

11.10am Women ½ Finals

11.20am Men ½ Finals

11.40am Women Finals

11.50am Men Finals