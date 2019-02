‘La UCI es un desastre’: Jonathan Vaughters

Jonathan Vaughters es un hombre polémico, crítico y es el mánager del equipo Education Firts en el que militan los colombianos Rigoberto Urán, Daniel Martínez y Sergio Higuita, prestado a la Fundación Euskadi. Está en el Tour Colombia 2.1 y aprovechó para hablar del mal manejo que la Unión Ciclista Internacional (UCI) le ha dado al tema del ‘ascenso y descenso’ de los equipos.

Vaughters se refiere al planteamiento de la entidad rectora del ciclismo mundial que estudia la posibilidad de que el peor equipo del año en el World Tour baje a segunda división y se convierta en Profesional Continental y viceversa.



“Eso es un lío, la UCI es un desastre. Ese reglamento debe cambiar. No es posible que el ciclismo es un deporte de patrocinadores, esa es la gran base y con esa opción que piensan pues será complicado que se firme un contrato a varios años”, le dijo a EL TIEMPO.



Y agregó: “Es un reglamento que debe cambiar, esa idea no es buena. A los patrocinadores les interesa que uno garantice su marca en el Tour, si no es así, pues no les interesa patrocinar. No sé, esa opción no es buena, no la veo”, señaló.



Jonathan Vaughters advirtió que le apuntarán al Tour de Francia con Urán, corredor que aún tiene varios años como ciclista.



“La idea es esa. Nosotros contamos con Urán y con Michael Woods para esa carrera. Son hombres que ya saben cómo es la prueba, que se defienden bien. Urán ya fue segundo y le seguimos apostando. Llegará a un alto nivel. Esta fresco de la cabeza y podemos esperarlo unos años más”, precisó.



Sobre Martínez, advirtió que será uno de los corredores al que le pondrán los ojos encima, porque han invertido en él, en mejorarle sus condiciones.



“Daniel va bien. Le dijimos que no apretara mucho en la crono. Es muy talentoso y le hemos invertido dinero y esfuerzo para acomodarlo mejor en la bicicleta contrarreloj y está listo para ser uno de los líderes”, señaló.



Martínez fue podio en el Tour de California del 2018, su primer tercer lugar en una carrera del World Tour, lo que ilusiona a la escuadra.



Vaughters señaló que su presencia en el Tour Colombia 2.1 no solo es para acompañar al grupo, también busca un apoyo, un patrocinador en el país para solverntar la inversión.



“Tenemos que buscar un patrocinador en Colombia. Sería interesante, esa es mi ilusión y espero que ‘Rigo’ me ayude en eso”, precisó el mánager.



Higuita es otro de sus hombres clave. Vaughters habló bien de él, dijo que le dio la opción de ir a a España a competir, a foguearse y que espera que su talento se pula.

Por último, destacó la presentación del Tour Colombia 2.1. “Fue bonita. Muy pocas carreras lo hacen, eso se ve más acá, en Colombia, que en otros países”, precisó.



LISANDRO RENGIFO

Enviado especial a Medellín

En Twitter: @lisandroabel