Martínez, López y Sosa, lucha por el título del Tour Colombia

Fueron muchos los llamados y los escogidos que quedan son pocos. Se ve la general y el título del Tour Colombia será cuestión de tres corredores: Daniel Martínez (Education First), Miguel Ángel López (Astana) e Iván Sosa (Sky).



En la última etapa, este domingo con final en Palmas de 15 km de extensión, rampas máximas del 15 por ciento de inclinación y premio de primera categoría, habrá batalla, nadie se quedará quieto, pero Martínez, López y Sosa parten con el favoritismo.

Si bien el francés Julian Alaphilippe es el líder, no es un hombre que aguante 15 km con escaladores y con un grupo que prenderá la candela desde que aparezcan las primeras rampas. Además la altura le pegará.



Martínez es segundo de la general, separado por solo 8 segundos de Alaphilippe. Escala bien, se defiende y parte como favorito. En contra tiene que el sábado en la jornada hacia La Unión gastó, se fue en la fuga y trabajó mucho.

López se benefició del trabajo del Sky. No se entiende que en la etapa del sábado la escuadra británica tuviera a Sosa por delante, pero comenzaron a recortar camino, cuando la diferencia marcaba 2 minutos 45 segundos. Y en ese afán, pues llevaron el coche a López y a Nairo, dos hombres peligrosos, tratando de acercar a Egan Bernal, el actual campeón, pero que quedó a una diferencia de un minuto 5 segundos. ¿No creen en Sosa?



El boyacense líder del Astana hizo un buen remate de etapa. Se pegó con Rodrigo Contreras y el esfuerzo rindió frutos, llegaron a la punta, pero Alaphilippe fue más rápido.



Ya hablando de la general, pues López se metió en la pelea, quedó a 23 s de Alaphilippe, a 15 s de Martínez y supera por 6 s a Sosa. Está fuerte, eso lo demostró en la Unión, es, de ellos, el mejor escalador y llega a su terreno. ¡Qué peligro! Gracias al Sky, porque se quedó sin equipo.

Sosa es el joven del Sky. Se debe estar preguntando por qué su equipo no confió en él y decidió tirar del grupo, recortando la diferencia y sirviéndole en bandeja la etapa y el liderato al francés, acercando en la general a sus rivales y distanciando a Egan.

Iván Ramiro Sosa escala, con él se la jugarán, pero la estrategia dirá que primero hay que lanzar a Egan, el capitán del barco.



De ahí para atrás será difícil que alguien logre atacar, lo dejen ir, gane y sea el campeón. Bob Jungels cede 53 s, pero ha sido todo para él. No sube como los que tiene por delante y por detrás.



Ríchard Carapaz es la carta de un Movistar, que no tiene muchas opciones, pues el ecuatoriano es su mejor hombre y pierde 55 s. Rigoberto Urán no es para estas jornadas, Egan supera el minuto de diferencia, pero no hay duda que atacará y hará daño, pero ese hueco lo condena.

¡Felicidades ! @alafpolak ganador de la quinta etapa del #TourColombia2019

2️⃣ Miguel Ángel López

3️⃣ Richard Carapaz

4️⃣ Daniel Martínez

5️⃣ Iván Sosa

Foto: Anderson Bonilla pic.twitter.com/iEJEFqrYsV — Tour Colombia 2.1 (@TourColombiaUCI) 16 de febrero de 2019

Sergio Henao, que pierde 1 min 32 s, y Nairo Quintana que cede 1 minuto 41 s, tienen menos opción. El del Movistar, s eguro, que lo intentará, pero no para ganar, sino para seleccionar.



Por lo anterior es que Martínez, López y Sosa lucharán por el título de un Tour Colombia este domingo. Si algo distinto pasa, hay que hacerle un monumento al protagonista.







Lisandro Renjgifo

Enviado especial de EL TIEMPO

Medellín

En twitter: @lisandroabel