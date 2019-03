Las 5 razones del título de ‘Superman’ López en la Vuelta a Cataluña

La victoria del colombiano Miguel Ángel López en la general de la Vuelta a Cataluña mes el segundo título del World Tour para el ciclista del equipo Astana, tras su triunfo en la Vuelta a Suiza del 2016. ¿Por qué ganó?

1. El fulminante ataque en la etapa del jueves pasado con final en la Molina, en premio de primera categoría, fue clave en el título del boyacense. Ese día, López aprovechó la marca entre Egan Bernal, Nairo Quintana y Adam Yates saltó el lote, se impuso en la jornada y sacó la pequeña diferencia con la que obtuvo la victoria.



2. Un día antes, en el arribo a Vallter 2000, premio de montaña fuera de categoría, ‘Superman’ López aguantó el paso de los favoritos, en algunas ocasiones pugnó por el triunfo en la jornada, pero terminó quinto a dos segundos de Yates, quien se puso de líder. En la general, se ubicó sexto a 39 s y por la jornada reina por delante. Esa actuación fue positiva para él.



3. El recorrido de la Vuelta a Cataluña le favoreció. No solo porque hubo dos jornadas con final en alto, sino porque estas estuvieron ubicadas en la mitad de la carrera. Las últimas tres fracciones no eran tan peligrosas, pues los ascensos duros ya habían pasado. López se puso de líder, pero el peligro ya había pasado, y manejó las diferencias en las otras etapas no que le crearon peligro.



4. En la jornada final, en Barcelona, con el paso en ocho ocasiones por el alto de Montjuic y una peligrosa bajada, su equipo, Astana, y él mismo, estuvieron atentos a los movimientos de los rivales más cercanos. Lo atacaron, pero el boyacense respondió, dejando clara la imagen de ser un corredor maduro, con arrestos, a pesar de los 25 años.



5. Miguel Ángel López es un ciclista curtido. Es aún joven, pero ha aprendido mucho, sobre todo en el último año, cuando fue líder del Astana en el Giro de Italia y la Vuelta a España y terminó, en ambas competencias, en el tercer puesto. Esa experiencia le sirvió para sortear los peligros en Cataluña y conseguir la victoria final.



Deportes EL TIEMPO