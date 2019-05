Un ex saltador de esquí, el primer líder del Giro

El ciclista esloveno Primoz Roglic es el primer líder del Giro de Italia, tras imponerse en la primera etapa, una contrarreloj individual de 8,2 kilómetros, en la que se alejó de sus grandes rivales de cara al título de la competencia.

Roglic nació en Zagorje ob Savi, el 29 de octubre de 1989, y por estar cerca a las montañas colmadas de nieve en el invierno fue que le nació la atención practicar el esquí.



Fue, hasta hace ocho años, uno de los mejores saltadores de esquí de su país. Tanto, que alcanzó a ser campeón del mundo juvenil por equipos en el 2007, luego de haber salido segundo un año antes.



Llegó al ciclismo a los 22 años, hoy tiene 29, y es uno de los pedalistas más completos del mundo: es un excelente hombre al reloj, lo demostró este sábado en el Giro, va muy bien en la montaña y es sagaz para leer las carreras.



Se estrenó en el Giro en el 2016, precisamente, con una victoria en la jornada contrarreloj de 40 kilómetros.



“Yo me divertía en los saltos, pero llegué al ciclismo y también me gustó., Vi que podía ser uno de los buenos y me quedé”, dijo Roglic en alguna ocasión y en referencia de su cambio de deporte.



En el 2011 comenzó a montar en bicicleta y en el 2013 firmó con el equipo Adria Mobil, en el que estuvo hasta el 2015, tras su paso al LottoNL-Jumbo, hoy el Jumbo Visma.

De los favoritos, el único que ha ganado las tres carreras que ha disputado este año es Roglic.



El esloveno pisa fuerte con sus victorias en el UAE Tour, Tirreno-Adriático y en la Vuelta a Romandía, sobre todo en esta última, en la que no tuvo compasión de sus rivales y de sus seis etapas ganó tres y en una fue segundo. ¡Uff!



Claro, eso no quiere decir que vendrá al Giro y hará lo mismo, ¿o sí?, pero sí hay que tener en cuenta esta estadística de un ciclista que llega a la competencia muy maduro, que a sus 29 años ya quiere el triunfo en una grande, tras su cuarto lugar en el Tour de Francia del año pasado.



Es la segunda vez que Roglic hará el Giro. Se estrenó en el 2016, terminó de 58 y se impuso en la crono individual de 40 km, su fuerte. Ah, además va muy bien en la montaña. Es un ciclista regular.



“Hicimos una concentración muy completa y luego en Romandía la preparación ha sido óptima. El Giro será una carrera totalmente diferente. En las competencias no escondo mi estado de forma, siempre voy a ganar”, precisó Roglic.



