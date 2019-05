Ganadores y perdedores en la primera etapa del Giro

No hay duda que en la lucha por el título final, el esloveno Primoz Roglic es el gran ganador del día. Claramente hizo una crono estupenda y superó por 19 segundos a Simon Yates, por 23 segundos a Vincenzo Nibali, por 28 segundos a Miguel Ángel López y a Tom Dumoulin.

Yates fue el segundo ganador del día, pues solo cedió 19 s con Roglic, pero superó al resto, no por mucho tiempo, pero está por encima.



Otro de los ganadores fue Nibali, que solo perdió con Roglic y con Yates, pero que les ganó al resto, aunque por pocos segundos.



Qué decir de López. Fue otro de los que salieron airosos en esa lucha, pues de los grandes favoritos a quedarse con la camiseta rosada de campeón era, en el papel, el que menos anda al reloj y quedó muy cerca.



Y aunque no cedió tiempo que lo saque del llavero, Dumoulin entraría en ese grupo de perdedores, pues por sus antecedentes se creía que iba a estar mucho más adelante,

pero no fue así.



Era un día para marcas diferencias y no lo hizo, en uno de los tramos en los que debe sacar ventaja sobre sus rivales al triunfo final.



Mikel landa tampoco tuvo una etapa buena, cedió en la meta un minuto 4 segundos, estuvo mejor el ecuatoriano Ríchard Carapaz, que perdió con Roglic 47 segundos.



