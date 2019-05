Gaviria vs. Viviani: un cara a cara de dos bólidos que llega al Giro

El colombiano Fernando Gaviria y el italiano Elia Viviani serán dos de los principales protagonistas del Giro de Italia. Sin duda son dos de los mejores embaladores del mundo y este domingo tendrán el primer cara a cara, en la segunda jornada de la prueba entre Bolonia y Fucecchio, de 200 kilómetros.

Tanto Gaviria como Viviani vivirán un duelo aparte, no por la clasificación general sino en los embalajes.



]Además de ellos dos, en la pelea pueden entrar Arnaud Démare, Caleb Ewan, Sacha Modolo, Giacomo Nizzolo, Jakub Mareczko, Manuel Belletti y Juan José Lobato, con clara ventaja para el colombiano y el italiano.



La rivalidad entre Gaviria y Viviani comenzó en el ciclismo de pista. Ambos colosos de los últimos 200 metros se enfrentaron en varias ocasiones, pero hay dos en las que se decidió algo importante.



La primera fue en el Mundial del 2015, en París (Francia), en la prueba del ómnium, en la cual Gaviria superó a Viviani y se quedó con el oro, luego de obtener 205 puntos, mientras que su rival consiguió el bronce después de acumular 181 unidades.

Fernando Gaviria (centro), oro en ómnium del Mundial de Pista. Viviani, a la derecha, bronce. Foto: Archivo / EL TIEMPO



Un año después, en el 2016, el cuadrilátero fue el velódromo de Río de Janeiro, también en la prueba del ómnium, pero el resultado fue a la inversa: Viviani fue oro olímpico y Gaviria, tercero.



La rivalidad en la ruta nació en el 2015, también en Inglaterra, en el Tour de Gran Bretaña. Esa fue la primera vez que ambos se midieron en los embalajes, y el saldo fue favorable para Viviani, quien se impuso en dos jornadas por una del colombiano.



De ahí en adelante se han enfrentado en 18 ocasiones y, en ese frente a frente, los números favorecen al corredor colombiano del UAE Emirates, quien ha ganado siete etapas por dos del italiano.



Cara a cara en la ruta



La primera vez que se vieron las caras en el World Tour, la máxima categoría del ciclismo en el mundo, fue en la Tirreno-Adriático del 2016, en la que Gaviria fue contundente al triunfar en la tercera etapa, venciendo a Caleb Ewan y a Viviani en el embalaje.



También se han visto en las grandes clásicas de la máxima categoría, pero no han sacado dividendos.



En el 2016, Gaviria fue 79 en Milán-San Remo y Viviani, 84. Al año siguiente repitieron, pero el colombiano terminó de quinto y el italiano fue noveno, y, en esta temporada, Gaviria fue 16 y Viviani, 65.



En cuanto a la disputa de carreras de un día hay empate. Gaviria cuenta con un triunfo, la París-Tours del 2016, en la que Viviani terminó de 23, mientras que el corredor de Italia se impuso en el Hammer Sportone Limbug en el 2017, cuando su contrincante fue noveno.



Fueron compañeros de equipo en el Quick-Step hasta el 2019, razón por la cual nunca disputaron ambos alguna de las competencias de tres semanas, por lo que el Giro será la primera.

“Es un adversario muy complicado, un rival difícil de derrotar. A través de estos años hemos visto el potencial que tiene en el ciclismo del mundo", le dijo Viviani a EL TIEMPO.



Y agregó: “Nos conocemos muy bien. Nos hemos analizado siempre. Esos duelos que hemos tenido han sido bien estudiados por ambas partes. Yo sé cómo es Fernando, sus fortalezas, cómo poderlo derrotar, pero al mismo tiempo él sabe muchas cosas de mí”.



Primera vez en el Giro

Nunca se han encontrado en una de las tres grandes. El Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España se han privado de este espectáculo, pues ambos han escogido caminos distintos.



Los une una amistad, pero ahora son rivales con la partida de Gaviria al UAE Emirates para la presente temporada.



“Vamos con mucha motivación al Giro. Tengo buenos recuerdos de la carrera cuando me estrené en ella en el 2017”, señaló Gaviria, que según las informaciones, solo estaría en la prueba en los 10 primeros días.

Fernando Gaviria vs. Elia Viviani. Foto: AFP

Y agregó: "En la primera parte del Giro, las jornadas planas ofrecerán a los velocistas un buen número de oportunidades.



El objetivo es aprovechar al máximo todas esas oportunidades para competir en los embalajes; el equipo confía en mis condiciones, y llegamos en la mejor forma posible para pelear al lado de los mejores en las etapas donde el terreno me favorezca”, declaró.



En el 2017, Fernando Gaviria obtuvo cuatro victorias parciales y fue el ganador de la clasificación por puntos.



Su rival de turno no se quedó atrás y en la edición del año pasado consiguió los mismos resultados del colombiano, por lo que están igualados en sus números en el Giro.



Este año, Viviani lleva cuatro victorias parciales por tres de Gaviria, pero se destacan los dos enfrentamientos en el UAE Tour, el que se liquidó con un empate 1-1, tras dos cerradísimas llegadas.



Fernando Gaviria cuenta con menos experiencia. Es un ciclista al que le vienen mejor los embalajes largos, con rectas pronunciadas en las que puede sacar provecho de su tren y saltar a unos 500 metros en busca de la victoria.



Viviani es todo lo contrario: el un ciclista rápido cuya virtud está en acelerar fuerte en los últimos 100 o 50 metros para arrasar con todos.



Elia no terminó la Vuelta a Romandía por un virus que lo atacó, y no sabe en qué condiciones llega al Giro.



Gaviria estuvo en Colombia en los últimos días. Volvió a la pista, de la que se había retirado en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.



El pedalista nacional ganó en dos ocasiones la prueba del ómnium y, en una ocasión, la americana, al lado de Juan Esteban Arango.



La diferencia de edad es evidente. El colombiano tiene 24 años y lleva apenas cuatro en el World Tour, mientras que Viviani cuenta con 30 y en el 2019 completa su décima temporada, tras comenzar en el Liquigas.



La gran batalla de los embaladores en el Giro comienza hoy y, en ella, Gaviria y Viviani son los llamados a sacar los mejores dividendos, todo con el objetivo de ir mirando el Tour de Francia, la segunda apuesta de ambos ‘bólidos’.



