‘Elia merecía la victoria’: Fernando Gaviria

Fernando Gaviria subió al podio, recibió las flores, la camiseta morada de puntos, pero nunca expresó felicidad por la victoria de este lunes en la tercera etapa.

Gaviria, en principio, fue segundo, pero los comisarios, debido a una reclamación, vieron el video y despojaron del triunfo al italiano Elia Viviani, por un incorrecto movimiento en el embalaje.



“Me enteré por una reclamación del equipo Trek. No estoy contento porque soy un gran amigo de Elia", dijo el pedalista nacional.



Y agregó: “Él merecía la victoria y es el ganador del día. Vi el video y creo que no hay nada. Es difícil controlar quién viene desde atrás. Creo que Elia, simplemente, se cuidó”.



Sin embargo, Gaviria, quien logró su quinta victoria en la historia del Giro y la 38 de su carrera deportiva, dijo sentirse feliz porque volvió a encontrar el ritmo de carrera.



“Me deja tranquilo porque me sentí mejor, las piernas va evolucionando y eso me deja tranquilo”, declaró.



“Veo que tengo dos caras, contento por el momento que vivo, porque recupero las piernas y triste porque Elia no merecía esto”, sentenció.



