Froome ya está en Colombia, llegó a Medellín para disputar la 2.1

El Tour Colombia arrancará el próximo 12 de febrero y se disputará hasta el domingo 17 del mismo mes. Uno de los principales equipos es el Sky Team, quien contará con la presencia de Chris Froome. El pedalista británico arribó este domingo en la noche a Medellín para preparar su temporada 2019 y afrontar el reto de la competencia colombiana.

Froome ya está en suelo antioqueño para el Tour Colombia 2.1 pic.twitter.com/NpBxwChdsF — Wilson Díaz (@wilsondiazs) 28 de enero de 2019

"Muchas gracias a la gente acá en Colombia, gracias a la Federación colombiana por la invitación", fueron las palabras del pedalista británico a su llegada a Medellín.

El británico aseguró sobre su estancia en Colombia, “Me parece fantástico empezar la temporada en Colombia. Este es un buen lugar, hay altura y podemos lograr una buena preparación para las metas del año. Siempre me han tratado muy bien aquí, me siento feliz, me siento muy a gusto. Espero que el Tour Colombia sea una bonita carrera y espero tener un buen papel".



Chris Froome es la principal figura del elenco, estará acompañado en el Sky por el español Jonathan Castroviejo y el británico Tao Geoghegan Hart.



El equipo contará con 9 ciclistas, entre ellos cuatro latinoamericanos, los colombianos Egan Bernal, Iván Sosa y Sebastián Henao y el ecuatoriano Jonathan Narváez.

El francés Nicolás Portal y el español Xabier Artetxe serán los directores deportivos, quienes liderarán el staff del equipo más importante del mundo.





