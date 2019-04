Fernando Gaviria se estrena en el ‘Infierno del norte’

Siempre hay una primera vez, y al ciclista colombiano Fernando Gaviria le llegó la hora de estrenarse en una de las clásicas que, algún día, quiere ganar: la París-Roubaix.

La prueba, llamada el ‘Infierno del norte’, se llevará a cabo este domingo, sobre 257 kilómetros, con 54,5 kilómetros de pavé (terreno con piedras) distribuidos en 29 tramos, que la hacen mucho más interesante.



Gaviria tendrá como compañeros en el UAE Emirates a Tom Bohli, Sven Erik Bystrøm; Alexander Kristoff, de buena temporada, Vegard Laengen, Marco Marcato y Jasper Philipsen.

“Teniendo en cuenta el buen momento de la forma y el rendimiento de nuestros corredores, podemos ver la cita de París-Roubaix con optimismo: nuestro deseo es cerrar la campaña de clásicas del norte con un resultado significativo. Una victoria en el ‘Infierno del norte’ es un gran objetivo, y nuestro deseo de hacerlo es tan grande... Nuestro capitán será Kristoff: Alexander ha sido muy efectivo hasta ahora y tiene una cuenta pendiente con París-Roubaix, después de que una caída el año pasado le impidió ser protagonista”, señaló Joxean Fernández, el mánager general del equipo UAE Emirates.



Gaviria no la tiene fácil, no solo porque deberá trabajarle al noruego Kristoff, sino porque a la cita acudirán hombres muy fuertes, curtidos, ya ganadores de la competencia.



El pedalista nacional está a una victoria de convertirse en el ciclista colombiano más ganador en las carreras de la Unión Ciclista Internacional (UCI). En este momento está igualado con Nairo Quintana con 37 victorias.



“Reconocimos el pavé y estamos listos para la París-Roubaix”, escribió en su cuenta de Twitter el corredor colombiano de 24 años.



La madre de todas las clásicas llega con un buen puñado de aspirantes al título más soñado por los clasicómanos, entre los que se encuentran el eslovaco Peter Sagan, que defiende título, y el belga campeón olímpico Greg Van Avermaet.



El monumento de los adoquines ofrece un recorrido de 257 kilómetros entre Compiegne y Roubaix en un duelo entre los hombres de hierro del pelotón. Como es habitual muchos son los llamados y pocos los elegidos.



La lista de candidatos es amplia y el pronóstico se presenta abierto. Peter Sagan, triple campeón mundial y ganador en 2018 será por derecho propio la principal referencia. Sin éxitos esta temporada, el jefe de filas del Bora llega con un sólido equipo que le arropara entre los adoquines.



No es el Bora el único equipo que apuesta fuerte por su líder, el imparable Deceuninck Quick Step pondrá en liza al tridente compuesto por el checo Stybar, ganador de la Omloop y E3 y los belgas Lampaert y Gilbert. El CCC apuesta por Van Avermaet, sin "mojar" este año aún en las grandes clásicas y con ganas de estrenar su casillero.



El campeón olímpico en Río 2016 anuncia su candidatura, pero la nómina indica que la oposición será dura, ya que también saldrán a la pelea de los adoquines contrastados clasicómanos como los belgas Tiejs Benoot (Lotto Soudal), Sep Vanmarcke (EF Education First) o Niki Terpstra (Direct Energie), entre otros.



El equipo Movistar será el único representante español. Acudirá a la cita con un equipo diseñado con la experiencia de Imanol Erviti, al que acompañarán Jorge Arcas, Daniele Bennati, Jaime Castrillo, Jurgen Roelandts, Eduardo Sepúlveda y Jasha Sutterlin.

París-Roubaix, la mamá de las clásicas. Foto: AFP





La París Roubaix 2019 presenta un recorrido muy similar al de la edición anterior que debe completar 257 kilómetros de Compiegne, a las afueras de París, y Roubaix. La dificultad de la carrera comienza a partir del kilómetro 90, donde aparecen los pasos por los adoquines.



En total, 54,5 kilómetros de pavés que irán mermando las piernas de los corredores hasta las puertas del velódromo de Roubaix. Los primeros diez tramos son en su mayoría relativamente suaves, aunque a menudo bastante largos, y será a partir de Arenberg, a 94,5 de meta, cuando la carrera empezará a decidirse, dando paso a secciones más impracticables, este año aún más con las lluvias de los últimos días.



Los otros tramos "cinco estrellas" son Mons-en-Pévèle (a 48 km), de tres largos kilómetros, y el Carrefour de L'Arbre (a 16,5 km), el último punto para doblegar a los rivales fuera del asfalto, precedido del también peligroso Campin-en-Pévèle (a 19 km).



En el velódromo de Roubaix la gloria abrazará para siempre al primer clasificado. Hace un año la carrera sufrió un fuerte revés por el fallecimiento del belga Michael Goolaerts en el sector 28 de adoquinado.



En esta edición, el mismo sector, situado entre Briastre y Viesly, se llamará "sector Michael Goolaerts" por iniciativa de ASO en memoria del que fuera corredor del conjunto Verandas. En esa zona se inauguró el pasado mes de junio un monumento en su honor.



Resumen de agencias