Fabio Aru se perderá el Giro de Italia

👨‍⚕️ Medical news: Surgery forces @FabioAru1 🇮🇹 out of the @VoltaCatalunya and the @giroditalia .



More details 👉: https://t.co/atSayYWTAp#UAETeamEmirates #RideTogether #YearOfTolerance pic.twitter.com/iMqI7KXcKU