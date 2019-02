‘No tengo la responsabilidad de ganar el Giro’: Egan Bernal

A Egan Bernal le dicen la nueva maravilla del ciclismo del mundo. En su equipo lo señalan como el hombre que va a ganar las tres grandes: Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España. Incluso, el líder, Chris Froome, ganador en cuatro ocasiones del Tour, advirtió que ganará más que él, pero el ciclista colombiano de 22 años no se mete presión, cono que lo elogian, sin embargo, hace su carrera, mete la cabeza en la tierra y trabaja para ser un buen ciclista y prepararse de la mejor manera.

Irá al Giro de Italia como líder de la escuadra y advirtió que no tiene ninguna responsabilidad de ganarlo, que solo tiene 22 años y que lo que quieren en el mejor equipo del mundo es que vaya poco apoco, cumpliendo un proceso.



Bernal habla claro, sin tapujos, mueve las manos cuando ancara la entrevista, mira a los ojos y con seguridad expresa sus ideas claras. A veces da la impresión de que no cree todo lo que hablan de él. Aseguró que lo mejor es ir con calma, en busca de mejorar cada día, aunque le ilusiona ganar las tres grandes, le gustaría lograr el primer lugar de la clasificación del Tour. EL TIEMPO habló con él.

Sus técnicos y compañeros dicen que usted puede ganar las tres carreras grandes, Giro, Tour y Vuelta, ¿qué dice sobre eso?

No pongo mucha atención a eso. Trato de estar centrado y lo más importante son los hechos. En estos momentos soy un buen corredor, hasta ahora he hecho un Tour de Francia, pero no he peleado por ninguna general, así que es difícil decir que las voy a ganar. Hay que ser realistas.



Froome dijo que usted puede ganar más cosas que él, ¿qué analiza de eso?

No sabía que lo había dicho, pero es chévere, es bueno escucharlo de él, porque es un corredor centrado, serio, que ha ganado mucho. Trato de estar tranquilo con esas palabras. Es un honor que él hable tan bien de mí, pero lo ve a futuro, no ve que a los 22 años pueda ganar todo lo que él ha ganado. Hay que tener los pies en la tierra. Poco a poco ir aprendiendo y en un futuro podemos ir con más fuerza para un Tour.

Entrenamiento del equipo Sky en Colombia. Foto: Fedeciclismo

¿No cree lo que ellos dicen de usted?

Me tengo bastante confianza, pero también entiendo que tengo 22 años y es eso, hay que ser realista. Es bueno ser soñador, pensar en el futuro, es bueno este tipo de cosas, decir que me gustaría hacer esto y lo otro, pero soy joven y la gente habla bien de mí, pero, repito, tengo 22 años. Sé que mi grupo de trabajo habla bien y me tienen confianza, pero saben que soy joven.



¿Es una responsabilidad que digan eso?

Para nada. De mi parte trato de estar tranquilo, de disfrutarlo. Es mi trabajo, es lo que me gusta y no tengo ninguna presión. Lo que hago es disfrutar montando en bicicleta. Si me meto presión es tonto de mi parte, porque no sé si lo haré o no. Trato de entrenar bien, comer bien, ser juicioso, hacer las cosas bien y el tiempo dirá hasta dónde voy a llegar. Creo que voy a hacer un buen ciclista, si lo hago, pues estaré tranquilo. Puedo ayudarle a otra persona a ganar una carrera como lo hice en el Tour, para mí eso está bien.



Pero le ilusiona ganar las tres…

A todos los corredores nos ilusiona ganar las tres grandes.



También afirmar que será el primer colombiano en ganar el Tour…

No lo sé. Es difícil decirlo hoy en día.



En su primera temporada en el World Tour, ¿dio más de lo esperado?

No me esperaba lo que hice. No esperaba que el equipo me diera la oportunidad de estar tan adelante en las carreras. El Sky tiene muchos corredores que pueden ser líderes y de inicio llevaron al Tour Down Under como líder, en la Colombia Oro y Paz compartí liderato con Sergio Henao, luego en Vuelta a Cataluña, después fui a Romandía, pero por situaciones de carrera resulté siendo el líder. Luego fui a California como líder, eso era algo que no esperaba y menos disputar las carreras. Yo iba a ayudarle a ganar al equipo y en el camino se cambiaron las cosas.

Egan Bernal, ciclista colombiano. Foto: Oran Kelly

En su equipo cambiaron la idea con usted este año, le dieron más responsabilidad, ¿cómo lo asume?

Trato de estar tranquilo. Haré mi primera grande como líder y el equipo sabe eso. Hablando con los directores del equipo lo que quieren es que aprenda a ser líder del grupo en una grande. No tengo ninguna responsabilidad de ir a ganar el Giro cuando hay corredores como Tom Dumoulin, Vincenzo Nibali, eso me da tranquilidad. Cuando un corredor anuncia que irá al Giro es para mí es una tranquilidad, porque sé que hay otros que tienen esa responsabilidad de ganar, de ir por la carrera. Yo, voy poco a poco, sin presión, y puedo hacer algo.



El ciclista colombiano gana temprano, Nairo Quintana, Miguel López, lo hicieron antes de los 25 años, ¿se podría dar lo mismo con usted?

No pueden comparar a Esteban Chaves con Nairo, tampoco con Rigoberto Urán. Mire a qué edad hizo Urán podio en el Tour, así que es bien complicado el tema.



¿Qué esperan ellos de Egan Bernal en el Giro?

Son conscientes de que si voy al Giro y en la segunda semana me reviento y pierdo la general, pues saben que tengo 22 años, que por perder tiempo en la segunda semana no voy a hacer un buen ciclista. Es como tener el equilibrio.



¿Liderar el Sky en el Giro no es sinónimo de ser el campeón?

La gente cree eso, tiene la ilusión de que vaya al Giro. Será la primera vez que me verán como líder en una carrera de tres semanas y pues es de entender, pero hay que saber que hay otros corredores y equipo fuertes y que es el Giro de Italia, no una carrera cualquiera.



Y hay 58 kilómetros al reloj…

Sí, es otra cosa que hay que ver. Hay muchos kilómetros al reloj, tengo 22 años no más y mucho por mejorar, por aprender. Normalmente se alcanza su punto de madurez a los 27 o 28 años y tengo margen. Tengo que aprender de cada carrera, coger lo positivo para cuando tenga esa edad pueda tener un buen banco de experiencia para ir a luchar por un buen Tour.



Entonces, ¿qué meta tiene en Italia?

Voy como líder, pero quiero, obviamente, hacer la general. No voy pensando en hacer un top 15, 10, 5 o ganarlo, simplemente iré a disfrutarlo y hacer una buena carrera. No sé qué es una buena carrera, si estar dentro de los cinco, ganarlo o quedar de último. Llegaré al Giro y lo haré bien, pero no quiero decir que iré por un lugar dentro de los cinco y si quedo de sexto dirán que no cumplí. Eso también me incluye a mí.



¿Qué le dejó el Tour de año pasado?

Muchas cosas. Se aprende mucho. Es la carrera más estresante en la que he estado. Se gana o se pierde por poco tiempo y hay que estar todo el tiempo alerta. Hay que estar adelante siempre, esa es la filosofía del Sky.

¿Qué detalles le han impresionado del equipo?

A veces uno dice que es mucho, lo tratan a uno como a una princesa, pero a la final eso marca la diferencia. El Tour se gana por uno o dos segundos y esos pequeños detalles ayudan a todo, a que el día siguiente estés mejor por una buena recuperación, que se levante con el mejor ánimo, eso, tal vez en 21 días, marca la diferencia.



¿Qué le ilusiona ganar, Giro, Tour o Vuelta?

El Tour es la más importante, tiene más repercusión en los medios y en el Sky el Tour es un buen objetivo.



¿Cuál será el camino hacia el Giro?

Haré París-Niza, Vuelta a Cataluña, pero no es nada seguro. Vamos a mirar paso por paso. Termino el Tour Colombia y si no me siento bien, pues no hago París- Niza. Lo mejor es ir paso a paso, no dar los pasos tan rígidos.



¿Cómo trabajar la crono para minimizar las pérdidas con los especialistas?

Entrenar en la bicicleta de crono, entrenar horas y horas en ella. Al final, eso viene con la maduración, porque a los 28 años uno está más maduro. Hacer una crono no es solamente montarse en la bicicleta y mirar los vatios, son muchas cosas: la presión, cortar las curvas que todo puede marcar diferencias. Perder un segundo por kilómetro puede representar mucho tiempo en una etapa de 35 km al reloj, entonces, pues…



¿Qué espera de la contrarreloj por equipos de este martes en el Tour Colombia?

Marcará diferencias, pero no tanto como se espera. Marcaría mucho más con las bicicletas de crono, con el material, pero sí habrá diferencias.



¿El Tour Colombia es una carrera en la que los favoritos son los colombianos que están en los equipos del World Tour?

Si quitamos la crono por equipos, creo que estamos en igualdad de condiciones con los locales, porque tenemos mayor diferencia. Pero nosotros tenemos la desventaja de contar con corredores de nivel del mar y ellos sufren a 2.600 metros, les costará.



LISANDRO RENGIFO

Enviado especial a Medellín

En Twitter: @lisandroabel​