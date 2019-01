‘La apuesta con Egan es que gane las 3 grandes’

Xabier Artetxe es uno de los preparadores del equipo Sky, es el encargado de orientar los entrenamientos de la legión colombiana, de los pedalistas de habla hispana.

Tras cinco años en su labor, Artet-xe, quien llega hoy con la escuadra para competir en el Tour Colombia 2.1, del 12 al 17 de febrero, conoce al dedillo a Egan Bernal y Sebastián Henao, y ha comenzado trabajos con Iván Sosa. Es una voz autorizada para hablar de las fortalezas y debilidades de cada uno. Cree que Bernal no solo puede ganar el Tour, sino las otras carreras grandes. Entrevista.

¿Qué es lo que más hay que trabajarles a los colombianos?

Son arraigados a la familia, añoran la tierra, le dan mucha importancia, y eso hay que tenerlo en cuenta para el plan de trabajo. No puedes tenerlos todo el año en Europa. Viven por encima de 2.000 metros de altura, y eso es clave.

¿Y, ciclísticamente...?

Son corredores que tienen un margen de mejora grande; tienen mucho talento, pero hay áreas en las que todavía hay que mejorar. Por ejemplo, la aerodinámica, la recuperación, el entrenamiento, la nutrición, porque la materia prima es muy buena. Son diamantes por pulir.

¿Para qué está Egan Bernal?

Los objetivos que se le van a poner son altos. Los deportes son como la vida, hay etapas que superar. Uno comienza en la escuela, va al bachillerato, la universidad, etc.; así es el ciclismo, pero hay alumnos aventajados, como él.

¿Cuál ha sido la progresión?

Ha sido impresionante, y por eso hay que hacer un reajuste de planes, porque eso cambió debido a lo que hemos visto. Hemos marcado objetivos más ambiciosos que los del año pasado. Tiene mucho talento para conseguir resultados grandes, pero le falta la experiencia, y en el ciclismo eso es clave para no cometer errores.

¿Qué clase de ciclista es?

Es escalador. Simon Yates fue la balanza en la Vuelta a España, pero en los últimos años, las vueltas las ganan los hombres al crono, cercanos a los 70 kilos. Con Egan queremos romper esa hegemonía; es liviano, pesa por debajo de 60 kilos, hay que minimizar las pérdidas en la crono; nunca irá a hacer una crono como Tom Dumoulin o Chris Froome, no les va a ganar, pero se pueden mejorar sus resultados al reloj, y en eso estamos trabajando porque su potencial está en la escalada, marca diferencias en la subida, pero le falta al reloj.

¿Para qué lo tienen?

Nairo ha ganado el Giro, la Vuelta, se le ha resistido el Tour, pero ese sueño de los colombianos está latente, y en el Sky lo vamos a intentar con Egan. Ganar el Tour no es el único objetivo; si lo consigue, perfecto, pero estoy seguro de que ganará carreras de categoría alta, las tres grandes.

¿Qué análisis hace de su biotipo?

Egan responde a un prototipo como el de Nairo y López, pero físicamente es más largo, flaco; eso igual se puede utilizar con la aerodinámica en la bicicleta, y en eso trabajamos. Hay que utilizar las ganancias marginales, el material, la posición en la máquina para estar al nivel de los otros.

¿Consideran que puede ganar el Giro del 2019?

Ganar no es tan fácil. Somos un equipo que intenta ganar, y esa ilusión no se puede perder. Vamos a ver de qué es capaz a este nivel y liderando el equipo, pero es una faceta del aprendizaje.

¿Piensa que lo puede hacer?

La experiencia es algo clave para ganar, y más en el Giro. Liderar un grupo no es fácil; si no gana, no sería un fracaso para nosotros, el plan es llevarlo con calma. Pienso que tiene las capacidades para pelear arriba, pero eso de ganar la carrera conlleva muchas circunstancias.

¿Geraint Thomas va al Giro?

No se ha decidido eso. Hay una buena cantidad de kilómetros al reloj, y debemos tener un hombre que vaya bien en esos ejercicios y que escale.

¿Qué piensa de Sebastián Henao?

Es un corredor que en sus primeros años hizo un buen Giro, clasificó bien y despuntó. Luego, pues le tocó trabajar para los demás. Su labor es la del sacrificio, y a él le gusta.

¿Y de Iván Sosa?

No hay que compararlo con Egan, es un gran error. Sosa es un buen escalador. Sus resultados se han visto en esos terrenos, y le toca mejorar al reloj. Es claro que si él disputara una carrera con grandes líderes de hoy, pues en las contrarrelojes sería superado, porque es un corredor por debajo de los 60 kilos y ahí pierde.

¿Por qué el kínder del Sky?

Hay un grupo ya con años encima; no sabemos cuántas temporadas más estarán Froome y Thomas, y el equipo ha pensado en fichar corredores que crezcan con el Sky para formarlos y estar atentos al cambio de generaciones. Es bonito ganar, pero ganar con un corredor creado y formado acá es mucho más satisfactorio. El equipo trabaja para ganar con ciclistas que ya están en el grupo, hay un lote grande de jóvenes con los que se buscan esos objetivos, son nuestra apuesta al futuro.









