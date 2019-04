Emanuel Buchmann ganó la etapa y es líder del País Vasco

Emanuel Buchmann se impuso en la etapa de este viernes de la Vuelta al país Vasco y es líder de la competencia. el colombiano Daniel Martínez es octavo a 2 minutos 11 segundos, tras la jornada de 149 km que unió a Arrigorriaga y Arrate.

No hubo duda de que el terreno montañoso le pasó factura a los que no llegaron bien, uno de ellos fue el líder Maximilian Schachmann, quien en los premios de montaña antes del final dio muestras de que no estaría en la definición de la jornada.



La jornada estuvo muy movida, con una escapada de corredores como Pello Bilbao, Alessandro de Marchi, Omar Fraile, Alexey Lutsenko y Molard, pero fueron cazados cuando el lote principal llegó a 40 kilómetros de la meta.



Sergio Luis Henao, a 29 km de la meta, intentó irse con Luis León Sánchez y Emanuel Buchmann, este último peligroso para la general, pues la distancia que tenía sobre Schachmann era de un minuto 10 segundos.



Henao es el corredor colombiano con mejor palmarés en esta competencia, pues en tres ocasiones ha sido podio. Buchmann se fue en solitario, sacó una buena ventaja y fue líder virtual. El corredor del equipo Bora comenzó la etapa en la sexta casilla de la general a un minuto 10 segundos.



Mikel Landa trató de ir por Buchmann y se le pegaron Adam Yates, Daniel Martínez e Ion Izagirre, pero la diferencia se hizo inalcanzable.



Landa se quedó más adelante y Yates, Fuglsang a Izagirre resistieron, mientras Martínez agarró su paso en busca de llegarles.



La ventaja que agarró Buchmann fue importante. El equipo Bora, que tenía además a Patrick Konrad, se la jugó con el alemán y ganó la etapa.



Este sábado termina la competencia con una fracción con salida y llega en Eibar, de 118 km, corta, con seis pasos montañosos. La etapa es peligrosa, un constante suba y baje, muy corta, en la que no está permitido dormirse. Cuenta con seis pasos montañosos, tres de tercera, dos de primera y una de segunda, a 15 kilómetros de la llegada.



Este ascenso tiene solo 4 km, con rampas hasta del 10 por ciento, por lo que la idea de entrar fuerte a la subida será importante para seleccionar el grupo. Una vez coronado el premio de montaña viene un corto descenso, otro ascenso de kilómetros y medio para lanzarse en una peligrosa bajada de 8 km, que desemboca en repechos hacia la meta.

Clasificaciones

Etapa 5

1. Emanuel Buchmann 3 h 44 min 14 s

2. Ion Izagirre a 1 min 8 s

3. Adam Yates m.t.

4. Jakob Fuglsang m.t.

5. Tadej Pogacar a 1 min 24 s

6. Daniel Martin m.t.

7. Mikel Landa a 1 kin 50 s

8. Lucas Hamilton a 2 min 4 s

9. Maximilian Schachmann a 2 min 4 s

10. Patrick Konrad m.t.



General

1. Emanuel Buchmann 16 h 23 min 30 s

2. Ion Izagirre a 54 s

3. Maxmilian Schachmann a 1 min 4 s

4. Daniel Martin a 1 min 32 s

5. Jakob Fuglsang a 1 min 32 s

6. Patrick Konrad a 1 min 55 s

7. Adam Yates a 1 min 56 s

8. Daniel Martínez a 2 min 11 s







DEPORTES