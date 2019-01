‘La carrera decidirá quién será el líder, Froome o yo’: Egan

Egan Bernal fue el primer campeón de la carrera 2.1 en el país, la Colombia Oro y Paz, y llega a la segunda edición, el Tour Colombia, con la meta de obtener la victoria, bien sea con su compañero Chris Froome o con él, algo que decidirá la carretera.

Tour Colombia. Es una carrera muy chévere. La única que podemos hacer en el país de este calibre. Está al comienzo del año y hay que prepararla con cuidado y no podemos arriesgar las otras pruebas. Los colombianos siempre tratamos de apretar bien para llegar bien acá.



Compañeros. Es chévere que ellos estén acá. Entrenamos con ellos en diciembre y hablamos de cosas normales. Ellos están contentos de estar acá y quieren hacer una buena carrera. Ya la prueba tiene un buen nombre.



Charlas. A la final no hablamos de cosas técnicas ni de ciclismo, uno trata es de que la pasen bien. Hacemos chistes, les muestro la región.



Colombianos. Se han dado cuenta de lo que sentimos por el ciclismo y por los ciclistas. Ellos se sienten identificados y ven que la afición es grande. La gente siente amor por los ciclistas y los ciclistas que vienen hablarán bien del país.



Líder. Froome es un campeón y ellos siempre quieren hacerlo bien. Eso no significa que va a ganar sí o sí, no sé cómo esté, no hemos hablado de cosas técnicas, pero él querrá hacerle el Tour Colombia bien. En su momento y durante la competencia se decidirá quién será el líder si él o yo. Si es Chris, pues estaré dispuesto a apoyarlo.



Consecuencias. Tenemos compañeros que han venido a entrenar y cada vez la carrera cogerá más nombre y otros vendrán. Entrenar acá es chévere para ellos, por el clima, en Europa llueve, hace frío y acá, no. Sienten la afición, eso es nuevo para ellos y cada vez serán más equipos los que querrán venir al Tour Colombia.



