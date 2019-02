‘Se me había olvidado ganar’: Wínner Anacona

El pedalista boyacense Wínner Anacona consiguió este domingo el título de la Vuelta a San Juan 2019, tras la jornada de 141 km con salida y llegada en San Juan, ganada por Sam Bennett.

Contento. Llevo desde el 2008 como profesional, había ganado en la Vuelta a España y es mi primer título de carreras por etapas. Ojalá no sea el último.



Importancia. Cada cosa tiene su importancia. En la Vuelta a España fue un triunfo en una grande. Acá en San Juan es una carrera de gran nivel, con corredores importantes, es un examen de cara a lo que viene, a una larga temporada. Esto me da confianza.



Sufrimiento. En la jornada del sábado sufrí más que la del viernes en Alto Colorado, porque tocó trabajar mucho más.



Disfrutar. En la última etapa no se pudo celebrar, porque había preocupación de un corte, de una caída, así que había que correr con tranquilidad. Mis compañeros fueron clave, el trabajo ha sido fenomenal.

Táctica. La idea era ir con tranquilidad. El sábado nos vimos bien, nos atacamos y nos defendimos. Sabíamos que teníamos que controlar y que había que dejar las cosas en manos de los equipos de loe embaladores.



Esperanza. El triunfo me da la opción de saber que se puede ganar. Ahora vuelvo a mi rol de trabajo, de ser un compañero.



Dudas. Hay que luchar por los sueños. Hay que trabajar y presentarnos dignamente a las carreras, preparados. A veces no tuve con suerte, me he preparado, pero a uno se le olvida ganar.



