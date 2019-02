‘Este Tour Colombia no será solo un duelo entre colombianos’: Nairo

¿De qué manera va a afrontar esta carrera?

Vimos el año pasado que la pelea fue entre colombianos, pero está claro que este año que tenemos rivales aún más fuertes, con más presencia que el año pasado. Se han atrevido a venir a ver a Colombia, no los van a matar seguro, porque eso dicen por allá. Hemos visto al equipo Sky que ha venido con mucho tiempo a entrenarse y seguro veremos a Froome con buen nivel y a los del Astana que también vinieron a Boyacá a adaptarse. Entonces no será solo un duelo entre colombianos.

¿Qué representa esta carrera para usted?

Como colombianos representa es que esta carrera debía hacerse mucho tiempo. Parecía difícil realizarla, organizarla y a través de eso y de la crítica constructiva se ha logrado y me alegra que esté en marcha la segunda edición y que cada año sea mejor.

¿Cuál es el plan de entrenamiento parta el Tour?

Siempre que reclaman ir siendo a tope y es la misma dinámica que vamos a seguir. Vamos a cambiar algunas competiciones que antes no había hecho y llegar de la mejor forma al Tour de Francia.



¿Qué significa enfrentar a Froome en el Tour Colombia?

Es bueno ver a Chris competir en Colombia, le hemos dado una gran bienvenida. Tenemos la ventaja de estar con nuestra gente. El apoyo que nos da nuestra afición es grande y hay que retribuirlo de la mejor manera.



¿Está para ganar el Tour Colombia?

Bien, he estado en buena condición. Espero poder hacer buena carrera. El año pasado fuimos segundos y este año esperamos un poco mejor. Poder disfrutar de estas carreras de comienzo de año que normalmente iniciamos más tranquilos y con menos presión. Seguramente los equipos colombianos estarán en un gran nivel, porque estamos en nuestra tierra y con poco esfuerzo, seguramente, estaremos muy bien, porque estaremos en etapa con altura y eso será problema para los corredores que viene de afuera.



¿Hay cambio en el medidor de potencia con el cambio de entrenador?

Siempre he ido descubriendo las mejorías a medida de que va pasando la temporada. En el inicio podemos medir muy poco. Estamos bien y estoy contento.



¿Cómo analiza el recorrido del Tour Colombia?

Este año tiene una etapa que será bastante compleja, realmente no conozco el recorrido como tal, pero podremos hacer el reconocimiento. Los que conocen dicen que marcara diferencia. En las palmas es el que más rápido suba. Estamos en muy buena tónica con el equipo, tenemos a todos los muchachos motivados. Están contentos de despertar y a la hora de dormir.



