'Este año voy a disfrutar al máximo el Tour Colombia': López

Miguel Ángel López fue una de las estrellas ausentes en la primera edición de la 2.1. El boyacense no pudo esquivar los compromisos competitivos de Astana en oriente medio y tuvo que resignar su protagonismo en el espectáculo que a su juicio “fue una locura total, la sacaron del estadio”.

“Súper motivado porque ya viene el equipo este año, tengo acá a dos compañeros como Hernando Bohórquez y Rodrigo Contreras, entonces se nos facilitaba mucho más traer a tres compañeros más”, dijo López a www.tourcolombiauci.com, y como anfitrión de la avanzada europea propuso alojarse en Boyacá los días previos a la carrera para hacer preparación en altura.



“Vamos a entrenar una semana en mi zona para que el equipo conozca un poco, y también para ver cómo se trabaja y donde me preparo. Seguramente esto nos sirva para el futuro, con el objetivo de trabajar con más eficiencia en la preparación de las grandes vueltas”, afirmó el ciclista de 24 años nacido en Pesca, ganador de la clasificación de los jóvenes y podio en Giro de Italia y Vuelta a España.



“El año pasado quería hacer la primera edición en la Colombia Oro y Paz, pero no se pudo porque ya tenía calendario asignado. Pero nada quita que este año vaya con toda y a disfrutarlo al máximo con mi equipo. Creo que van a quedar sin palabras y totalmente impresionados”, afirmó el boyacense.



“Ya lo vimos el año pasado en la primera edición que fue una locura total, y esta vez yo creo que va a ser mucho mejor porque vienen figuras diferentes, es la segunda edición y motiva más. El recorrido es muy llamativo, la etapa de Palmas es una etapota, un día de locos para gozarlo al máximo. Este día no se lo va a querer perder ninguno”, expresó el jefe de filas de la escuadra kazaja que no quiere ser solo un participante sumando kilómetros para los objetivos más exigentes de la temporada.



“El año pasado me dijeron que mi máximo objetivo era el Giro de Italia y lo demás no importaba. Pero a mí no me gusta conformarme con eso. Me gusta hacer algo en alguna de las carreras que vaya a estar, me gusta dar espectáculo y hacer que la gente disfrute. El Tour Colombia no va a ser la excepción”, aseguró el colombiano, que centrará sus esfuerzos del primer semestre pensando en el Giro de Italia, aunque sin descartar la opción de hacer el doblete incluyendo el Tour.



“Es algo que tengo en veremos. Me voy a concentrar al 100 % en el Giro porque quiero mejorar el cajón que ocupé en el 2018 (tercero) y hacer cosas grandes. Después del Giro veremos cómo estamos de fuerzas y cómo andamos de ánimos. Ya veremos. No me atrevo a decir más nada pero me encantaría conocer el Tour, el único que me falta de las grandes vueltas”.



Con información de oficina de prensa*