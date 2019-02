Elogios a Colombia de los grandes ciclistas del Tour Colombia

Egan Bernal (Sky). Contento y orgulloso, así me siento, de tener una carrera de este calibre en el país. Que esté acá Chris Froome y otras figuras es sinónimo de la importancia de la competencia. Colombia es ciclismo y es un honor recibirlos. Ellos se han dado cuenta del cariño que la gente les tiene.

Álvaro Hodeg (Deceuninck-Quick-Step)

Contento de vivir esta fiesta, feliz de tener a mi equipo acá, tras comenzar temporada en la Vuelta a San Juan en Argentina. Los integrantes de mi escuadra no se imaginaba lo que era el país, la afición que hay acá con el ciclismo, e la gente, les hemos mostrado lo bonito que es Colombia.

Oscar Sevilla (Team Medellín)

Estamos motivados porque somos los anfitriones y esperamos hacer respetar esa condición. Vamos a dar la pelea. Es un orgullo estar en esta prueba con todod estos grandes campeones y figuras del ciclismo mundial.

Bob Jungels (Deceuninck-Quick-Step).

Gracias por la bienvenida. La verdad es que entrenar en la altura nos hace bien. Es la primera experiencia mía en Colombia y no sé en qué condiciones estoy, pero me ha encantado el país, la gente.

Nairo Quintana (Movistar)

Es una alegría estar en este paraíso. Como nuestra tierra, ninguna en el mundo. Vamos a disfrutar de la carrera, de esta fiesta organizada por colombianos. Somos un país de ciclismo, de ciclistas y de cosas positivas.

Chris Froome (Sky)

Pienso que la bienvenida que nos han dado en Colombia es inolvidable, especial. Gracias Antioquia, gracias Colombia, a todos los que de alguna manera han mostrado el cariño. No esperaba tanto cariño, pues soy rival de los ciclistas colombianos, pero no he percibido ninguna represalia por eso.

Miguel Ángel López (Astana).

Orgulloso de la carrera, de pertenecer de alguna manera a ella, de hacer parte de este Tour Colombia. Es una locura todo lo que hemos vivido y lo único que les puedo decir es invitarlos a que disfruten la competencia.

Fernando Gaviria (UAE Emirates)

Agradezco a todos los que apoyan esta carrera, la más importante del país. Es clave seguir haciéndola grande y por lo que me he dado cuenta, los extranjeros están felices de estar en Colombia.







