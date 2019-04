'Egan Bernal puede marcar una era': Alberto Contador

El mundo del ciclismo se rinde ante los pies de la nueva promesa colombiana, Egan Bernal. En esta ocasión el múltiple campeón (7 grandes vueltas), Alberto Contador, aseguró en una entrevista con medios italianos que el pedalista del Sky Team puede marcar una nueva era en el deporte.

Alberto Contador, ciclista español. Foto: EFE

Alberto Contador., ganador de Giro de Italia 2008 - 2015; Tour de Francia 2007 - 2009 y Vuelta España 2008 - 2012 - 2014, aseguró en una entrevista al diario italiano, La Gazzetta dello Sport, "Egan Bernal me gusta mucho. Pienso que puede marcar una era".



El español, que cuenta con de 69 victorias como profesional, asemás agregó: "Pienso que lo ideal para él sería concentrase sólo en el Tour, para mí está listo para luchar por el maillot amarillo. Pero no será fácil en el Sky porque Froome quiere cazar su quinto título y Geraint Thomas también está en el equipo. Por otra parte, un equipo como Sky no puede afrontar el Giro de Italia sin un gran líder".



Finalmente Contador aseguró sobre el colombiano, "Tiene 22 años y muchas temporadas por delante. Debe preservarse y manejar bien las situaciones".







DEPORTES