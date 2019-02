‘Este es el triunfo más importante de mi carrera’: Hodeg

Álvaro Hodeg dio un golpe de autoridad: se impuso en la segunda etapa del Tour Colombia, en la casa de Fernando Gaviria, y le arrebató a Rigoberto Urán la camiseta de líder. Un triunfo especial para el nacido en Montería.

“Primero que todo agradecer a la gente que me apoyó. Es la casa de Fernando, pero la gente me muestra demasiado cariño”, aseguró Hodeg en entrevista con ESPN.



Por otro lado, sobre la victoria por encima de Fernando Gaviria, uno de sus máximos ídolos aseguró: “Fernando estaba un poco enfermo y me alegro por ganarle. Es mi amigo y le deseo que se mejore, el liderato se lo dedicó al grupo. Es el triunfo más importante de mi carrera”.

Por otro lado, el ciclista de 22 años afirmó que la fuga fue muy peligrosa por el tiempo que alcanzaron a tener, pero que pudieron controlarla e ir por la victoria.



“Esa fue una fuga peligrosa. Se hizo un trabajo excepcional para alcanzarlos, y mis compañeros me dejaron solo para ganar. Mañana (jueves) miraremos cómo va la etapa”, concluyó.



DEPORTES