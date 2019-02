La piedra en el zapato que tienen Egan, Froome, López y Nairo

Cuando Rigoberto Urán habló días antes del comienzo del Tour Colombia 2.1 y advirtió que su compañero en el equipo Education First, Daniel Martínez, estaba bien y que iba a ser el líder de la escuadra, pocos le creyeron.

Este viernes, ya atravesamos el Ecuador de la competencia y Martínez está pegado como una garrapata de los primeros lugares, supera en la general a Egan Bernal, Chris Froome, Miguel Ángel López y a Sergio Henao, los llamados a pelear por el título.

De solo 22 años, este corredor hecho en Cundinamarca se las trae, es la amenaza para los aspirantes a ganar la segunda edición de la 2.1, tiene con qué ponerlos contra la pared y obtener la victoria.



Daniel Martínez fue clave para que la escuadra EF ganara la crono por equipos del martes en el arranque de la carrera, en la que les sacó diferencias a sus rivales. Él ayudó para que Urán fuera líder, pero sabiendo que le correspondería defender su condición de líder.

Sacamos buena diferencia. Me encuentro bien y espero luchar por el título FACEBOOK

TWITTER

“Sacamos buena diferencia. Me encuentro bien y espero luchar por el título”, aseguró Martínez, quien ya se estrenó en un podio del World Tour, la máxima categoría del ciclismo, cuando fue tercero en la Vuelta a California.



Los favoritos no lo ven de reojo, pues saben de las condiciones de Martínez, un ciclista hecho a pulso, que es un peligro para sus intereses.



El trazado del Tour Colombia le favorece. Lo que queda es lo bueno. Este jueves en Llanogrande no debería pasar mayor cosa, el viernes en el circuito en Medellín tampoco, pero hay que estar con los ojos abiertos el sábado hacia La Unión y muy despiertos el domingo hacia Las Palmas, en el final de la competencia.



“Las últimas dos etapas las conozco bien, juego de local y entreno por ahí. Son etapas de mucha importancia y en las que se definirá el título”, señaló.



Daniel Martínez ganó el oro en la contrarreloj élite de los Campeonatos Nacionales de Ruta hace dos semanas y, además, sube bien, es un escalador, porque lo que las apuestas hacia él están muy a favor, no solo porque está bien ubicado en la general, sino que se le ha visto en excelentes condiciones.







Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

Medellín

En twitter: @lisandroabel