Conclusiones de los 21 días de Chris Froome en Colombia

Así competitivamente el resultado no haya sido el mejor, para Chris Froome el haber comenzado temporada en el Tour Colombia 2.1 fue una buena, pero dura experiencia de 21 días. La idea de ganar la carrera nunca estuvo en los planes del Sky, la idea era que realizara un campamento de altura y lo hizo.

Llegó el 28 de enero en la noche y al otro día ya estaba pedaleando. La concentración en altura le hizo bien y los resultados de la misma serán estudiados por el Sky para saber si es posible regresar.



El Tour Colombia 2.1 fue una buena excusa para ‘experimentar’, así, en comilla sencilla, porque en el Sky, el mejor equipo del mundo, no existe esa palabra, tampoco está en su léxico ‘ensayar’, pero según conoció EL TIEMPO ha sido un éxito.



Hizo fondos. Algunos días rodó más de 180 kilómetros. Se trajo el material que utilizan para las pruebas al cronómetro y las entrenaron, pero lo clave fue el acondicionamiento físico, el tema de la altura. Probó en la montaña, en el llano y en los descensos.



“Siempre enfocamos esa labor en Colombia por la altura. Froome estuvo dispuesto a eso y se hizo. Las conclusiones son buenas y ya veremos a lo largo de la temporada, viendo los resultados, si lo podemos intentar de nuevo”, le dijo a EL TIEMPO Nicolás Portal, el técnico.



Froome tomó con calma la carrera. Trabajó para Egan Bernal y para Iván Sosa. El plan de trabajo era el de ir preparando su asalto al Tour de Francia, con el fin de ganar el quinto título.



“Si miramos hacia allá, aunque es muy pronto, podemos decir que todo nos salió como esperábamos. Fue muy productivo el acondicionamiento, así en la carrera hubiéramos acusado cansancio. No es fácil, en tan poco tiempo, acomodarnos, pero seguro que nos servirá a futuro”, analizó Portal.



Froome quedó encantado con la región, la gente, el clima y su trabajo. Allegados al equipo contaron que Sky tiene la idea de volver y establecer un campo de entrenamiento, algo que ratificó David Brailsford a EL TIEMPO.



“Tenemos la idea de hacer un campamento. La verdad es que el país tiene muchos beneficios y ya nos hemos dado cuenta de las opciones que tenemos acá. Nos vamos satisfechos y con la idea de hacer un verdadero plan en entrenamiento en altura”, señaló el mánager del Sky.



La clave de lo que haga en el año el británico es su entrenamiento, y el Sky escogió Colombia para eso. No disputó la carrera, les ayudó a los compañeros que se sacrifican por él en los grandes objetivos y se irá el domingo en la noche con las pilas recargadas para afrontar un año en el que buscará el quinto título del Tour de Francia.



DEPORTES