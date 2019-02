Así quedaron las clasificaciones del Tour Colombia 2.1 tras la etapa 3

Rigoberto Urán es el nuevo líder del Tour Colombia 2.1, tras la tercera etapa, ganada por Sebastián Molano. Estas son las clasificaciones de la carrera.

Clasificación de la etapa



1. Sebastián Molano (UAE Team Emirates) 3h 42min 52 seg

2. Julián Alaphilippe (Quick Step) m. t.

3. Diego Ochoa (Manzana Postobón) m. t.

4. Miguel Ángel López (Astana) m. t.

5. Egan Bernal (Sky) m. t.

6. Edwin Ávila (Israel Cycling) m. t.

7. Miguel Flórez (Androni Gioccatoli) m. t.

8. Juan Esteban Arango (Selección Colombia) m. t.

9. Ríchard Carapaz (Movistar Team) m. t.

10. Édison Muñoz (Orgullo Paisa) m. t.



Clasificación general



1. Rigoberto Urán (Education First) 7 h 19 min 37 seg

2. Daniel Felipe Martínez (Education First ) m. t.

3. Lawson Craddock (Education First) m. t.

4. Julian Alaphilippe (Quick Step) a 2 seg

5. Egan Bernal (Sky) a 8 seg

6. Bob Jungels (Quick Step) a 8 seg

7. Jhonnatan Narváez (Sky) a 9 seg

8. Iván Ramiro Sosa (Sky) a 10 seg

9. Chris Froome (Sky) a 10 seg

10. Sebastián Henao (Sky) a 10 seg