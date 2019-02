Así quedaron las clasificaciones del Tour Colombia 2.1 tras la etapa 5

Clasificación de la etapa



1. Julián Alaphilippe (Quick Step) 4h 16m 44s

2. Miguel Ángel López (Astana) m. t.

3. Ríchard Carapaz (Movistar Team) m. t.

4. Daniel Martínez (Education First) m. t.

5. Iván Sosa (Sky) a 6s

6. Bob Jungels (Quick Step) a 42s

7. Rigoberto Urán (Education First) m. t.

8. Alejandro Osorio m. t.

9. Nairo Quintana (Movistar Team) m. t.

10. Egan Bernal (Sky) m. t.



Clasificación general



1. 1. Julián Alaphilippe (Quick Step) 14h 40m 46s

2. Daniel Felipe Martínez (Education First ) a 8s

3. Miguel Ángel López (Astana) a 23s .

4. Iván Sosa (Sky) a 29s

5. Bob Jungels (Quick Step) a 53s

6. Richaed Carapaz a 55 seg

7. Rigoberto Urán (Education First) a 57s

8. Lawson Craddock (Education First) m. t.

9. Egan Bernal (Sky) a 1m 5s

10. Óscar Sevilla (Team Medellín) a 1m 27s



