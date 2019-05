Este es Carlos Julián Quintero, primer líder de la Vuelta a Asturias

Carlos Julián Quintero es un ciclista colombiano de 33 años, que el domingo terminó de segundo en la Kásika de Amorebieta e hizo una destacada actuación en la Vuelta al País Vasco. Este viernes ganó la primera etapa de la Vuelta a Asturias y es el primer líder. Él mismo relató los difíciles momentos por lo que pasó y ahora, tras esas actuaciones, advirtió en sus redes sociales que tiene una nueva ilusión.

Quintero ya había corrido en Europa, lo hizo durante tres años (2013, 2014 y 2015), cuando hizo parte del Team Colombia, pero una vez se acabó la escuadra volvió al país, pero ha vivido momentos difíciles de los que, hoy por hoy, ya se ha olvidado.

“Desde que acabó el Team Colombia pensé que nunca jamás volvería a correr en Europa. Me dediqué a disfrutar de las carreras colombianas y ocupé el 90 por ciento de mi tiempo estudiando”, comenzó el relato de Quintero.

“A finales del año pasado tuve muchas crisis, económicas, personales y amorosas, pero siempre tuve una meta, regresar a las mejores carreras del mundo con una muy buena condición física. Salía a entrenar para no pensar tanto en mis problemas del corazón (terminé mi relación hace poco)”, escribió el hoy corredor del equipo Manzana Postobón.



“Estoy acá, nuevas ilusiones, nueva vida, mismos objetivos. GRACIAS a todos por sus mensajes de apoyo y seguiré luchando por lo que más amo... La bici”, señaló el pedalista nacido el 5 de marzo de 1986.



Quintero se retiró el Giro de Italia del 2013, fue 117 en esa carrera un año después y en el 2015 fue 92 en la Vuelta a España.



“Fui súper feliz y tuve la ilusión de formar una familia, pero la vida no es como quieres, sino como te convenga, y así centré toda mi energía y mi fuerza en las carreras... Acá estoy, disfrutando cada minuto sobre la bici y sin pensar en mañana, solo existe el ahora”, dijo el ciclista de Postobón.



“Estuve 3 años dedicando mucho tiempo a sacar adelante mis estudios como fotógrafo profesional y encontré una fantástica pasión por la imagen, seguí entrenando y gané etapas en la Vuelta a Colombia y en el Clásico RCN, después me ilusioné con el regreso a Europa con el @TeamManzana”, señaló Quintero, quien fue campeón de los premios de montaña en la Tirreno-Adriático en el 2015.



El domingo perdió en el embalaje con su compatriota Carlos Betancur en Amorebieta, pero ese segundo puesto, para él, es una victoria, tras haber salido del túnel y superado el via crucis que la vida le puso en el camino.



