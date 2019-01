Bob Jungels, otra estrella que vendrá al Tour Colombia 2.1

El ciclista de Luxemburgo Bob Jungels será otra de las atracciones del Tour Colombia 2.1, que se llevará acabo entre el 12 y el 17 de febrero del 2019, según confirmó la escuadra belga.

Jungels, de 26 años y nueve veces campeón nacional de su país, liderará a su escuadra en la carrera colombiana, que se engalanará con él.



No hay duda que el Tour Colombia gana con la presencia de Jungels, pues fue 11 en el Tour de Francia del 2018, 8 en el Giro del 2017, ganó una etapa, y 6 en el del 2016.



Además, en la temporada pasada fue el ganador de una de las clásicas más legendarias del ciclismo, la Lieja Bastonia Lieja, en la que venció a Michael Woods y a Romain Bardet.



La escuadra confirmó la presencia de este gran corredor en el país, al mismo tiempo que precisó que Jungels será el líder del equipo en la próxima edición del Giro de Italia.



“Eso es lo bueno del Giro, no es una carrera tan controlada como decir el Tour, y eso me conviene, especialmente porque la ruta está abierta, con subidas difíciles como Gavia y Mortirolo, pero también casi 60 kilómetros de crono”, señaló.



Jungels estará en el Tour Colombia al lado del colombiano Álvaro Hodeg y de Julian Alaphilippe, quien el año pasado ganó la etapa en El Tambo y fue líder de la competencia.



