Gaviria lucha por no perder la rueda en los embalajes

La temporada del ciclista colombiano Fernando Gaviria, en su primer año con el UAE Emirates, avanza en busca de acomodarse a una nueva escuadra y a coequiperos con los que trata de encontrar la fórmula ganadora.

Se sabía que la nueva apuesta del corredor de 24 años le generaría un tiempo de adaptación en el que las victorias se iban a demorar, pues venía del Deceuninck-Quick Step, una escuadra hecha para él, en la que los triunfos de etapas y en las clásicas son la manera de justificar su presencia en el World Tour; y pasaba al UAE Emirates, grupo que busca triunfos, pero que debe encontrar la fórmula para que el colombiano lo haga en los remates finales.



Hoy, cuando Gaviria hace parte del lote que disputará el Tour de Flandes, una clásica de 270 km, el segundo monumento del año, el embalador nacional tiene tres victorias en lo que va del año, similar a lo que ha obtenido en años anteriores (ver gráfico), por lo que en su escuadra no hay alarmas.



“No estamos preocupados. La salud lo ha marcado. Ha ganado tres etapas y cuando no lo hace ha estado cerca, sus posiciones en el resto de jornadas al embalaje no son preocupantes, no está lejos. Claro que le falta un punto, pero lo encontrará para lo que lo necesitamos”, le dijo a EL TIEMPO Neil Stephens, uno de los técnicos de la escuadra árabe y que confía en él.



En tres ocasiones, Gaviria ha sido segundo en tres embalajes, dos en el UAE Tour, en los que perdió con Elia Viviani y con Sam Bennett, y el otro cuando fue derrotado en la Driedaagse Brugge-De Panne por Dylan Groenewegen.



Una vez fue tercero, en Tirreno-Adriático, detrás de Viviani, ganador, y Peter Sagan, segundo, otro de los que aún no han carburado de frente en la temporada.



“Ha tenido problemas de salud en el Tour Colombia y eso nos retrasó los triunfos estipulados en esa carrera. No lució en su país, pero se recuperó y ganó en UAE Emirates, en el World Tour, y eso nos ha servido mucho”, señaló el DT.

Experimenta en las clásicas

Gaviria, en las últimas semanas, ha hecho presencia en las clásicas, en un período de adaptación, lo que Stephens señala como un momento para el aprendizaje.



“En las clásicas vive algo diferente. Lucha. Hace lo que puede, pero acá lo importante es la relación que ha establecido con el noruego Alexander Kristoff”, declaró Stephens.

En esta nueva etapa, el embalador colombiano encontró una nueva forma de trabajo: ayudarle a sus compañeros, entregarse por ellos con el fin de lograr una victoria de equipo.



“Ha sido importante lo que ha vivido en algunos momentos. Ha comprendido que también puede trabajarle a Kristoff, eso lo hizo en la Gent-Wevelgem, cuando el noruego ganó. Está dispuesto a eso, al igual que Kristoff lo está para ayudarle a él en algún instante”, agregó el entrenador.



“Le pedimos a Fernando que le ayudara a su compañero y lo hizo. Mostró gran espíritu y compañerismo”, aseguró otro de los técnicos, Allan Peiper.



Fernando Gaviria tiene la meta clara de que debe llegar en las mejores condiciones al Tour de Francia, esa es su meta, esa es la competencia en la que debe ganar. Ya lo hizo el año pasado en dos etapas y fue líder.



“Hemos hablado de que vaya al Giro, pero eso no se ha definido. Con la baja de Fabio Aru eso no está muy claro. Lo que sabemos es que la carrera de él será el Tour de Francia. Irá con Kristoff, pero él es más rápido y lo que estamos haciendo es sincronizar esa labor”, agregó Stephens.



Michele Bartoli, experto en clásicas, quien ganó dos veces el Giro de Lombardía y la Lieja-Bastoña-Lieja, advirtió que no hay que desesperarse por el momento del colombiano.



“Es normal lo que pasa, se acopla. Venía de un equipo número uno para el trabajo en los remates. El último hombre en el Quick-Step era Maximiliano Richeze, el mejor lanzador del mundo. A Gaviria le falta un poco de ese equilibrio que tenía, pero en el UAE Emirates está buscando la dinámica para que lleguen las victorias. Fernando ganará mucho más, es solo cuestión de encontrar el momento adecuado y de que el trabajo que se hace surta efecto”, precisó el italiano.



Y agregó: “Este año ha ganado. Lo hemos visto con triunfo, pero he analizado que en el UAE buscan con él no solo cazar victorias de etapa, sino ganar las clásicas, las más duras. Él es un ciclista que se presta para eso”, señaló Bartoli.



Hoy estará en Flandes, una clásica tradicional en la que buscará el mejor resultado para el equipo, bien sea con él o con Kristoff, aunque no será fácil.



Y no lo será porque sus rivales son hombres fuertes en este tema de las carreras de un día, tienen más experiencia, como Niki Terpstra, el actual campeón, Philippe Gilbert, Sagan, Greg Van Avermaet y Michael Matthews, que no dejarán de lado la opción de obtener el triunfo.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @lisandroabel