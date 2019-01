Valverde, primer ciclista confirmado para el Tour Colombia del 2020

El actual campeón mundial de ruta, el español, Alejandro Valverde, confirmó este lunes que será uno de los principales protagonistas del Tour Colombia 2.1 del 2019.

Valverde, en principio, sería una de las figuras de la competencia en el 2019, pero no pudo ser posible, por eso, a través de un video, confirmó que vendrá el año próximo, en el que será una de las estrellas en las siete etapas del trazado por los departamentos de Cundinamarca y Boyacá.



“Iba a estar en Colombia, pero por motivos de cambio de calendario no pude. Espero y es casi seguro que estará en el 2020”, dijo Alejandro Valverde.



De 38 años, el corredor nacido en Murcia, España, tiene en su hoja de vida con 122 victorias, entre ellas, el título de la Vuelta a España del 2009. Además, fue tercero del Tour de Francia del 2015 y un año después ocupó esa misma casilla en el Giro de Italia.



El corredor del Movistar portará este año la camiseta de campeón del mundo, tras el título que logró en el 2018 en la cita de Innsbruck, Austria, luego de batir en los metros finales a Romain Bardet y a Michael Woods.



Valverde, en el mundial, no solo ha logrado ese oro, ha sido medalla de plata en 2003 y 2005 y consiguió el bronce en 2006, 2012, 2013 y 2014.



