Dinenno marcó doblete y Cali venció 2-0 a Bucaramanga en la Liga

Con el estreno de Lucas Pusineri en el banco y dos goles del debutante argentino Juan Ignacio Dinenno –uno de ellos de chilena–, Deportivo Cali derrotó 2-0 este sábado al Bucaramanga en el estadio de Palmaseca, en su debut en la Liga Águila I-2019.



Había mucha expectativa por ver en acción esta apuesta de los directivos, con cuerpo técnico argentino, la continuidad de la columna vertebral y la aparición de varios canteranos. Así las cosas, el cuadro verdiblanco salió a plantarse en campo del ‘leopardo’, abriendo las bandas y llegando en varias ocasiones, aunque le faltó precisión en la última puntada.

Deiber Caicedo se ubicó con perfil cambiado y trataba de desequilibrar por derecha para meter el centro al área, donde siempre se ubicó Dinenno, aunque tuvo poco contacto con el esférico y muchas veces debió retrasarse para llevarlo.



En cambio, el visitante esperaba en su terreno, muy corto entre líneas, con poco manejo del esférico en mitad de cancha y haciéndole fácil el trabajo a la zaga azucarera. Solo hasta el minuto 19 se arrimó con un remate desviado del panameño Gabriel Gómez.



Lamentablemente, con el paso de los minutos el partido se vino a menos, no solo por la poca intención ofensiva del Bucaramanga sino porque al Cali le faltó profundidad, sumado a que tenía un jugador que no pesó como John Mosquera Benedetti volvió a animarse, pero su disparo salió desviado.



Sin embargo, a los 42 Juan Ignacio Dinenno le regaló una joya a la afición verdiblanca: recibió un servicio de Deiber en el área grande, controló el balón con derecha y de espaldas al arco metió una chilena espectacular para vencer a James Aguirre. Golazo por donde se le mire.



En el segundo tiempo de nuevo brilló Deiber Caicedo por su velocidad para romper la zaga búcara por la derecha, a los 5 midió un servicio que recibió Benedetti bajo presión y remató por encima.



Y segundos después el mismo Caicedo tuvo una buena oportunidad que no pudo aprovechar, al disparar por encima del horizontal tras anticipar a un adversario.



El árbitro Nicolás Rodríguez le perdonó la segunda amarilla a Marvin Vallecilla –que hubiera desencadenado la roja­– cuando se llevó por delante al habilidoso Deiber para frenarlo en mitad de cancha, a los 13.



Con los ingresos de John Pérez y Sergio Romero el Bucaramanga reacomodó sus fichas y recuperó posesión de pelota, quitándole al Cali el manejo que impuso durante buena parte del compromiso.



Romero estuvo cerca del empate a los 32, luego de que lo habilitara Vallecilla, solo que le metieron la pierna cuando remató de larga distancia, y en el cobro de ese tiro de esquina cabeceó mal frente al pórtico de Camilo Vargas. En fin, fueron cinco llegadas consecutivas en las que el Cali se salvó de ver el empate canario.



El Cali perdió la marca en la mitad y Pusineri se vio obligado a incluir a Andrés Colorado para ayudarle a Kevin Balanta y Christian Rivera. El sacrificado fue Benedetti.



Pero nadie contaba con la equivocación de Camilo Mancilla en la salida, perdió el balón con Rivera y cuando el volante del Cali iba a encarar a Aguirre lo derribó. Pena máxima que cobró Juan Ignacio Dinenno al palo izquierdo para el 2-0, a los 42, para darle tranquilidad al resultado.



El equipo vallecaucano inició de forma positiva su participación en la Liga y el próximo miércoles visitará a Jaguares en Montería.



Al margen del encuentro se presentaron las siguientes informaciones: Didier Delgado no fue convocado porque se mantiene la opción de que vaya a Lanús, de Argentina.



Mientras tanto, Nicolás Benedetti sí hizo parte de la formación titular, y se conoció que a la propuesta del Minnesota United por sus servicios se sumó una del América de México.



Síntesis



Cali 2-0 Bucaramanga



Deportivo Cali: Camilo Vargas (6); Juan Camilo Angulo (6), Danny Rosero (6), Richard Rentería (6), Darwin Andrade (6), Kevin Balanta (6), Christian Rivera (6), Deiber Caicedo (7), John Édison Mosquera (4), Nicolás Benedettti (6); y Juan Ignacio Dinenno (8).

Cambios: Kevin Velasco (5) por John Édison Mosquera (24 ST), Andrés Colorado (6) por Nicolás Benedetti (39 ST) y Matías Cabrera (--) por Christian Rivera (45 ST).

D.T.: Lucas Pusineri.



Bucaramanga: James Aguirre (5); Harold Gómez (5), Jeison Quiñones (5), Camilo Mancilla (5); Marvin Vallecilla (5); Gabriel Gómez (5), Alejandro Bernal (4), César Quintero (4), Sherman Cárdenas (5), Roger Lemus (4); y Roque Caballero (4).

Cambios: John Pérez (4) por Alejandro Bernal (20 ST), Sergio Romero (4) por Roque Caballero (21 ST) y Johan Caballero (4) por Roger Lemus (32 ST).

D.T.: Flabio Torres.



Goles: 1-0: Juan Ignacio Dinenno (42 PT). 2-0 Juan Ignacio Dinenno (42 ST, de penal)



Amonestados: Juan Camilo Angulo(26 PT), Richard Rentería (10 ST) por Cali. Marvin Vallecilla (26 PT), Camilo Mancilla (43 ST) por Bucaramanga.



Expulsados: no hubo



Partido: Regular



Figura: Juan Ignacio Dinenno (8)



Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)



Asistencia: 7.000 espectadores, aproximadamente



Taquilla: no suministrada



Árbitro: Nicolás Rodríguez (6)Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces