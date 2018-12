Hamilton confirmó su hegemonía y llegó a cinco títulos en la Fórmula 1

A los 33 años, el piloto británico Lewis Hamilton logró con autoridad, con 11 victorias y otras tantas poles, su quinto título en la Fórmula 1. El cuarto con Mercedes –en 2008 ganó con McLaren–, al superar en 88 puntos (408 frente a 320) a Vettel, para igualar al argentino Fangio, el as de los años 50, y quedar a solo dos títulos de la plusmarca del Michael Schumacher.

Hamilton –que dejó sentenciado el Mundial en la antepenúltima carrera, en Ciudad de México– elevó a 83 su propio récord histórico de poles y ya suma 73 triunfos, 18 menos que Schumacher, el más victorioso de todos los tiempos.



“Ahora mismo me siento como si acabara de despertar. Estoy satisfecho, fue un año muy difícil, con una gran batalla, pero con mucho trabajo se pudo conseguir el título”, manifestó Hamilton en conferencia de prensa tras la carrera.



“Cada uno de los que ayudaron para estar aquí es parte importante de mi vida. Colaboraron para sacar lo mejor de mí después de venir de otro gran año y, sinceramente, esa es la fórmula”, añadió.

Lewis Hamilton. Foto: AFP

Hamilton, campeón de F1 en 2008, 2014, 2015, 2017 y 2018, dijo que refrendar el campeonato “fue un desafío interesante” y en ello intervinieron su preparación, una mentalidad fuerte y el gran trabajo de su fisioterapeuta Angela Cullen, a quien abrazó en la pista.



“Con la ayuda de todos puedo seguir con mi carrera y obtener el quinto título, con Mercedes. Es fantástica e increíble, la pasión de la gente, una gran competencia”, comentó.



En entrevista con EL TIEMPO, Hamilton se mostró como una persona a la que le gustan los retos y que no se detiene a pensar en lo que ganó, sino en cómo ganar más.

“Eso es lo que me encanta de este deporte: siempre puede mejorar. Soy un verdadero dolor para mis ingenieros porque los desafío constantemente y les pido que no dejen piedra sin mover para encontrar mejoras. Nunca puedes ser complaciente en una pelea de campeonato”, le dijo en octubre el británico a este diario.



Quedó a dos títulos de Schumacher, aunque a él no lo obsesiona. “No, eso no es realmente nada de lo que pienso. Michael era un conductor fantástico, pero no me comparo con él de esa manera. Él tiene su propia luz, como todos los grandes pilotos en la historia de nuestro deporte. Y estoy trabajando duro para tratar de brillar con mi propia luz también”.



Hamilton ganó su quinto título y es el piloto de la época.



