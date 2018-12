Andrés Iniesta revela detalles de su depresión en 2009

En una entrevista realizada en el programa 'Salvados' del canal español La Sexta, Andrés Iniesta, el ahora centrocampista del Vissel Kobe en Japón, habló de la depresión que sufrió en 2009 a pesar de la exitosa temporada que tuvo con el Barcelona.

"A mí me viene todo después de ganar el triplete con el Barça ese verano. Es decir,

ganas el triplete, metes el gol del Chelsea, ganas la Champions, ganas los tres títulos, un año increíble. En el verano te empiezas a encontrar mal y no sabes por qué, te hacen pruebas y salen bien pero tú no te sientes bien. Me acuerdo que vinimos de esa pretemporada y una tarde estaba en casa. Me encontraba muy mal. Llamé al médico. O hacemos algo o yo que sé qué va a pasar", afirmó el jugador a Jordi Évole.

Después, el español dice que tuvo que consumir medicamentos. "Esa tarde le dije: necesito ayuda, necesito algo porque sino no salgo de esta situación. O sea, yo estaba deseando que llegase la noche para poder tomarme una pastilla y descansar".



En la entrevista, Iniesta también habló de la muerte de su compañero Dani Jarque.



El video de la entrevista está alojado en la página web del canal La Sexta.



