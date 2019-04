EllaQuéLee en Medellín: 13 paisas recomiendan

A doce mujeres paisas las novelas las ponen a soñar. Como a Paula Trujillo Sánchez, de 23 años, estudiante del ingeniería química de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). Ella no ahorra palabras para contar por qué “Como agua para el chocolate”, escrito por Laura Esquivel, es su libro preferido: “Porque logra fusionar la gastronomía, el erotismo y la cultura mexicana de una manera entretenida y sutil". Y para más señas lee su frase preferida que está en la página 18 de la edición de 1993, que ella cuida como un tesoro: “No, no podría, necesito una respuesta en este momento: el amor no se piensa, se siente o no se siente".



La variedad de autores que prefieren las chicas de Medellín se mueven entre el drama, el romance y la filosofía. Esto es lo que compartieron en #EllaQuéLee

#EllaQuéLee en Medellín

Beatriz Elena Marín se dio a la tarea de conseguir los recomendados de las mujeres en la capital paisa.

Paula Trujillo Sánchez es estudiante de Ingeniería Química. Ella recomienda 'Como agua para chocolate', de Laura Esquivel.



Luisa Charry Valencia es estudiante de la Universidad de Antioquia. Ella recomienda 'De su puño y letra', de Carlos Pizarro.

Ana Isabel Loaiza es estudiante de Comunicación Social- Periodismo. Ella recomienda 'Música para camaleones', de Truman Capote.



Verónica Marin es Secretaria. Ella recomienda 'Un Grito desesperado', de Carlos Cuauhtémoc Sánchez.

Liliana Morales Osorno es docente de yoga. Ella recomienda 'Obedece a tu cuerpo ¡ámate!', de Lise Bourbeau.

Martha Ferreira es docente del Centro de Lenguas. Ella recomienda 'Un crimen al dente', de Gonzalo España.

Beatriz Marín es docente. Ella recomienda 'Escapada', de Alice Munro.

Lourdes Gómez es productora del Centro de Producción Audiovisual UPB. Ella recomienda 'El amor en los tiempos del cólera', de Gabriel García Márquez.

Luisa María Gallego Osorio es comunicadora social. Ella recomienda 'El Principito', de Antoine de Saint-Exupéry.

Claudia Avendaño es historiadora. Ella recomienda 'Doktor Faustus', de Thomas Mann.

Sara Patiño es estudiante de Psicología. Ella recomienda 'El hombre en busca de sentido', de Viktor Frankl.

Mónica Vélez es comunicadora social en Radio Bolivariana. Ella recomienda 'Ensayo sobre la ceguera', de José Saramago.

María Trujillo cursa Estudios literarios. Ella recomienda 'El bazar de los sueños malos', de Stephen King.