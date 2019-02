A Kelly la secuestraron y luego la asesinaron en Supe, Perú

Kelly tenía 10 años y cursaba el cuarto año de primaria en un colegio de la ciudad peruana de Supe, ubicada a tres horas de Lima, la capital del país. Por las tardes vendía golosinas cerca de su casa para ayudar económicamente a su familia. El pasado sábado 10 de noviembre (2018) preparó gelatinas y salió a venderlas, pero no regreso más.

Un sujeto que trabajaba haciendo el servicio de mototaxi (motocicleta de tres ruedas que se usa como medio de transporte popular y en zonas de la periferia) secuestró a Kelly y la tuvo en cautiverio hasta el domingo. Durante ese tiempo, según confirma el certificado de necropsia, violó, golpeó y estranguló a la niña. El cuerpo de Kelly fue encontrado dos días después de su desaparición en un descampado.



El autor de este crimen fue identificado como Julio César Arquinio Giraldo, de 21 años, quien tras ser detenido por la Policía confesó ante los agentes que secuestró y asesinó a Kelly. Además, dijo que contó con la complicidad de un mototaxista de 17 años. Ambos fueron capturados en pocos días.



Arquinio Giraldo ya tenía dos denuncias policiales por acoso sexual y tocamientos indebidos a menores, pero seguía libre acechando a niñas y adolescentes. Sus declaraciones y los exámenes médicos legistas fueron determinantes para que el Poder Judicial ordenará 9 meses de prisión preventiva para él, tal como lo solicitó el Ministerio Público (fiscalía).



Han pasado tres meses y los implicados en el crimen de Kelly continúan detenidos. En el caso del Julio Arquinio, dentro de un penal, mientras que el mototaxista de 17 años en un centro de rehabilitación de menores de forma preventiva, pues por tratarse de un menor no puede ser procesado ni inculpado de los delitos que se investigan en este caso: secuestro, violación y homicidio calificado. En el Perú la pena para violadores de menores de 14 años alcanza la cadena perpetua.

El abogado de los padres de Kelly, Sandro Milla, quien brinda sus servicios de forma gratuita pues la familia es muy pobre, cuestiona que a tres meses del crimen las diligencias avancen lentamente y que la actual legislación peruana no sancione con penas más rigurosas a menores de edad.



“El mototaxista de 17 años pretende salir en libertad, y si las pericias no avanzan es muy probable que quede libre. Ambos asesinos deberían ser condenados a cadena perpetua”, afirma.



En el 2018, el Gobierno Peruano designó el 18% (casi S/29 mil millones) del Presupuesto General de la República a los sectores que cuentan con programas que benefician a niños, niñas y adolescentes. No obstante, la mayoría de los recursos destinados para los niños fueron ejecutados en el sector educación y en el sector salud.

Pese al incremento de casos de violencia de menores, las cifras advierten que donde menos se invierte y se gasta (menos del 1% de lo destinado a niños y adolescentes) es en el sector de protección social, que incluyen los programas de lucha contra la violencia familiar y los niños en abandono.



La titular de la Adjuntía de Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, Matilde Cobeña Vásquez, cuestiona el bajo presupuesto público que existe para atender y proteger a los niños, niñas y adolescentes del país, sobre todo para prevenir los casos de violencia a la que ellos se ven expuestos.



“Hemos avanzando en la lucha contra la violencia a menores, pero aún nos hace falta mucho por hacer. Debemos empezar por incrementar el presupuesto y trabajar en un plan país para prevenir la violencia”, señala.



