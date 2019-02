Brittany en la república del miedo y la muerte

Michelle*, de cinco años, peina la muñeca de su prima Brittany. Le acomoda un suéter y luego la coloca sobre un sofá. En el sofá también hay otras pertenencias de la dueña del juguete: sus zapatos favoritos, su ropa, la gorra rosada que tanto le gustaba, un pony morado y un parque de diversiones que todavía está dentro de un estuche de cartón. Son los juguetes que Brittany recibió de regalo el día que cumplió seis años. No los abrió todos. Tres semanas después de su fiesta de cumpleaños, fue asesinada frente a su casa en el municipio de Ahuachapán, en El Salvador.

Brittany Hadaí Palacios fue una de las víctimas de feminicidio más pequeña de 2018. A dos meses de su muerte su familia todavía no encuentra una explicación de lo que pasó aquella tarde del 20 de noviembre cuando la niña regresaba con su padrastro de comprar en la tienda. Caminaban por la acera y estaban a punto de entrar a su casa, pero fueron atacados por dos hombres que les dispararon desde una motocicleta. La niña recibió un disparo en la cabeza. Murió al instante.



El padrastro de Brittany sobrevivió al ataque, pero ni él ni la madre de la niña regresaron a aquella casa. Se fueron de El Salvador por miedo. En la vivienda solo quedan otros parientes, entre ellos Michelle, la niña de siete años que conserva y acomoda las cosas que quedaron de su prima.



"Nosotros no estábamos cuando ocurrió. Nos avisaron cuando estábamos en el banco. No creo que hubiera sido accidental, porque es bien ilógico que alguien va a venir a parquearse. Tuvieron el momento para hacer lo que tenían que hacer. Gente que cuenta dice que quizá era un principiante el que disparó y comenzó a tirar a lo loco. No le encontramos ninguna explicación", comenta uno de los familiares de Brittany, quien dice que nunca recibieron amenazas previas ni tuvieron problemas en el vecindario.

El asesinato de la niña es investigado como un feminicidio. Hay tres miembros de una pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) capturados como sospechosos del crimen, pero el ministerio público aún no tiene una hipótesis de la razón del ataque, y ellos todavía no han enfrentado un juicio.



La Ley Especial para una Vida Libre de Violencia hacia las Mujeres (LEIV), que tipifica los asesinatos de mujeres como feminicidios, entró en vigor desde 2012, pero fue hasta 2018 que el Ministerio Público aprobó la "Política nacional de persecución de violencia contra la mujer", con la cual aplican un protocolo para la investigación de feminicidios a todos los crímenes de mujeres.



"No me he presentado (a los tribunales) porque acuérdese que yo tengo mis hijos. Sí mantenemos esa esperanza (de que el caso no quede impune), pero la cosa es que como uno no sabe quiénes fueron, no sabemos si pueden agarrar a los correctos o a los incorrectos. Hoy estamos esperando y confiando en Dios", dice otra de las parientes de Brittany, quien ha sido llamada a los juzgados para que se muestre parte en el proceso en representación de la madre de la niña.



Entre 2013 y 2018, según datos de la Fiscalía General de la República (FGR), fueron asesinadas 157 niñas y adolescentes en El Salvador. En ese período, de acuerdo con los datos de esa institución, hubo 33 detenidos por feminicidios de menores de edad, y únicamente 19 enfrentaron un juicio.

"Cuando uno no ha visto nada, para qué va a ir a decir: 'sí, yo tengo una idea'. No se puede en el tiempo que estamos viviendo. La policía hace su trabajo, se va, y uno queda con el problema. Si usted se da cuenta en tanto homicidio que ha habido a veces hay capturas y a veces no. A veces hay capturas pero ni de cerca las personas que han sido", agrega el familiar de Brittany.



Ricardo Sosa, un criminalista que hace un monitoreo permanente de casos de feminicidios, considera que la impunidad generalizada que existe en El Salvador provoca que sea tan baja la cantidad de procesos que se inician en tribunales por asesinato de niñas y adolescentes.



"El porcentaje de condenas resulta bajo al considerar, por ejemplo, que durante 2017 se registraron 469 asesinatos de mujeres por lo que se asume que deberían existir al menos 469 detenidos, y para el año 2018 se registraron 383 asesinatos de mujer. Cuando revisamos no solo los asesinatos de mujer sino los homicidios, el nivel de captura es bajo", dice Sosa, al referirse a que también hay poca efectividad en la persecución de los feminicidas de mujeres adultas.



Lo dice en un país que cerró 2018 como el más violento del Triángulo Norte de Centroamérica, la región más homicida del mundo.



En 2018, el Gobierno de El Salvador decretó emergencia nacional por una racha de feminicidios. Sin embargo, ese mismo año, según las estadísticas de los principales tribunales del país, fue mínima la cantidad de acusaciones por feminicidios que la Fiscalía presentó a los juzgados. Por ejemplo, en San Salvador, la capital, fueron asesinadas 97 mujeres hasta octubre y la Fiscalía únicamente presentó 11 acusaciones en el año.

"En los asesinatos de mujer no solo se debe asumir que era el esposo o compañero de vida. Existen otras variables, como el crimen organizado y pandillas, y la investigación se vuelve más compleja. El Estado debe fortalecer el presupuesto específico para atender este tema, de lo contrario no tendremos avances; y como sociedad debemos cambiar el enfoque de esperar capturas y condenas por el de la prevención de todo tipo de expresiones de violencia contra la mujer", agrega Sosa.



Algo similar ocurre con las niñas y adolescentes que son víctimas de violación o agresión sexual. 5.678 niñas y adolescentes fueron violadas entre 2013 y 2018 en El Salvador y únicamente hubo 452 condenados por este delito en ese período, es decir, solo hubo condenas en el 7.9% de los casos. Las estadísticas de violaciones sexual también revelan que 25 % de las violaciones de las menores de edad fueron cometidas en la casa de las víctimas.



En la casa donde fue asesinada Brittany hay un dejo de resignación. "La verdad nosotros lo que le dejamos son las cosas a Dios. Él es el testigo de todo, el juez de todo", dice uno de los dos parientes, sentado en la parte frontal de esa vivienda.



La colonia donde vivía la niña se llama “Un rancho y un lucero”. Lleva el nombre de un famoso poema que las niñas salvadoreñas recitan en la primaria.



"Un día -¡primero Dios!-

has de quererme un poquito.

Yo levantaré el ranchito

en que vivamos los dos.



¿Qué más pedir? Con tu amor,

mi rancho, un árbol, un perro,

y enfrente el cielo y el cerro

y el cafetalito en flor…



Y entre aroma de saúcos,

un zenzontle que cantará

y una poza que copiará

pajaritos y bejucos.



Lo que los pobres queremos,

lo que los pobres amamos,

eso que tanto adoramos

porque es lo que no tenemos…"



Alfredo Espino (Ahuachapán, El Salvador, 1900-1928).



