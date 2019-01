Woodstock anuncia nuevo festival, para conmemorar su 50 aniversario

El cofundador del festival de Woodstock, Michael Lang, anunció una celebración conmemorativa por el 50 aniversario del mítico evento con tres días de actuaciones musicales el próximo mes de agosto en la localidad de Watkins Glen (Nueva York), informó la revista Rolling Stone. "Habrá hip-hop y rock y algo de pop, y algunas bandas herederas del festival original", explicó Lang sobre la "ecléctica" lista de artistas que encabezará este nuevo Woodstock, programado del 16 al 18 de agosto y al que asegura que se han apuntado ya más de 40 grupos.

Expresó también su deseo de que el público sea intergeneracional, como en el evento conmemorativo de 1994, para lo que indicó que entre las opciones de alojamiento estará el "glamping", una tendencia que combina el glamur y el cámping con "una cama real, una silla para sentarse y una bombilla".



Asimismo, Lang dijo a la revista que habrá un "acceso más fácil a los aseos portátiles", que ahora son "limpios, espaciosos y de tamaño considerable" y no se convertirán en "vagones que van por ahí oliendo por todas partes". Ese fue uno de los problemas del evento conmemorativo de 1999, sobre el que reconoció que "no debería haber dejado las contrataciones a otros", y que donde además se registró una muerte por sobredosis, hubo agresiones sexuales y una ola de demandas posterior.



Aquel Woodstock fue como una fiesta "de la MTV" y con este, insistió, "volvemos a nuestras raíces e intención original" al tenerlo, insistió, "todo controlado". La elección de la localidad de Watkins Glen se debe, agregó, a que la original, en Bethel, también en el estado de Nueva York, era entonces una granja que hoy está convertida en sala de concierto para 15.000 personas "preciosa", y que "necesitaba 1.000 acres de tierra con acceso e infraestructura". Las entradas saldrán a la venta en febrero, cuando se anunciarán artistas concretos, y el público probablemente alcanzará seis cifras.



No obstante, pretende destacar sobre festivales más jóvenes como Coachella, "pocos de los cuales tienen algún impacto social". "Woodstock, en su encarnación original, iba realmente sobre el cambio social y el activismo", modelo que quiere repetir en esta edición llevando "energía" a los jóvenes" mediante entretenimiento, cine y organizaciones sin ánimo de lucro que los atraigan a causas como la lucha contra el calentamiento global.



En cuanto a nombres de artistas, Lang no se pronunció pero sí dijo que habrá reuniones y bandas del Woodstock original. Preguntado por si logrará que los integrantes de Crosby, Stills, Nash and Young dejen a un lado sus diferencias, respondió que ha "hablado con todos individualmente" y "es un desastre".



EFE