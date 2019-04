'Un amor inquebrantable' llega a la pantalla grande

Este jueves 11 de abril se estrena en las salas de cine colombianas ‘Un amor inquebrantable’, una historia basada en hechos reales que narra el drama que tiene que pasar una madre cuando su hijo se encuentra entre la vida y la muerte.

La trama se da en torno a la recuperación de John, un joven de 14 años que por un accidente en un lago queda sin signos vitales. A raíz de esto, familia, amigos y comunidad se unen contra todo pronóstico para mantener la esperanza en que se recuperará.

La película es una adaptación de la novela cristiana ‘Lo imposible: La milagrosa historia de la fe de una madre y la resurrección de su hijo’ escrita por Joyce Smith.

Chrissy Metz -quien dio vida a Kate en la serie This is Us por la que fue nominada en dos ocasiones al Globo de Oro como Mejor Actriz de Reparto- protagonizará la película haciendo el papel de una madre creyente que lucha hasta las últimas consecuencias por mantener vivo a su hijo. Para la actriz, “Joyce es como una luz de amor, un amor muy puro”.

Aparte del rol protagónico, interpreta una de las canciones de la banda sonora: ‘I’m standing with you’.

El productor de la película, DeVon Franklin -el mismo que hizo parte de la producción de Milagros del Cielo- comentó que lo que lo convenció a participar del filme fue el mensaje de unión que encarna.