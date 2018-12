La delirante versión que da por vivo a Juan Gabriel arrasa en redes

El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa la llama acertadamente 'la civilización del espectáculo'. En esencia cuenta que en los tiempos modernos es casi marginal que un hecho sea cierto, lo trascendental, concluye, es que la gente crea que sí.

En esta línea se explica el debate que ya ha alcanzado a varios espacios de televisión en México en los que se habla como un hecho natural que el cantante Juan Gabriel, fallecido hace dos años, vuelva a caminar, como si nada, por este mundo.

En efecto, un supuesto chat permanente con Juan Gabriel, unas fotos que son, supuestamente, posteriores a la muerte del ‘Divo de América’ (ocurrida el 28 de agosto del 2016) y hasta una prueba de detector de mentiras ha utilizado Joaquín Muñoz Muñoz, exsecretario y exmánager del cantante, para demostrar su tesis de que está vivo, goza de buena salud y, mejor aún, que muy pronto reaparecerá.



Muñoz trabajó con Juan Gabriel entre 1978 y 1982 y publicó el libro Juan Gabriel y yo. Su publicación y venta produjo entre ambos el fin de la relación laboral, según varias fuentes, debido a algunos aspectos que Juan Gabriel no quería que salieran a la luz. Pero, tras 30 años de estos hechos, dice Muñoz, retomaron su amistad hace dos años.



Y desde hace dos meses, el ex secretario está pasando por diversos programas de espectáculo de México y Estados Unidos para afirmar que Juan Gabriel sí está vivo y que reaparecerá. Sería a partir de mediados de este diciembre.



Este 19 de diciembre, María Celeste Arrarás, conductora de Telemundo, colgó en su cuenta de Instagram una foto de Juan Gabriel y dice: “EXCLUSIVA-Esta es la foto que me entregó el ex secretario de Juan Gabriel como prueba de vida. Asegura que fue tomada unas semanas después de anunciada la muerte del cantante”.

En medio de este alboroto se conoció que Muñoz fue sometido al detector de mentiras en otro espacio televisivo mexicano, Hoy, y cuando se le preguntó si él creía que Juan Gabriel estaba vivo dijo que sí, a lo que la encargada de esta prueba manifestó que la respuesta “era válida porque para él está vivo”.



En otra aparición, en el programa mexicano Multimedios, con María Luisa Valdés Doria, el exmánager de Juan Gabriel volvió a confirmar que “el cantante está más vivo que nunca”, por lo que ella le pidió una prueba para confirmarlo. Muñoz mostró una fotografía que supuestamente es de septiembre del 2016, un mes después de la supuesta muerte.



Sin embargo, en los últimos días se dio a conocer el registro forense del estado de California, entregado tras la muerte del artista, en agosto del 2016, y una revista mexicana publicó fotos del cadáver del Divo.



Del mismo modo, voceros de la familia del cantante han dicho que sus cenizas reposan en su casa de Ciudad Juárez.



Lo anterior debería terminar con las especulaciones, pero Muñoz sigue insistiendo en su teoría, así Juan Gabriel todavía no aparezca. Entre tanto, en las redes sociales se debate sobre su inminente retorno y cuáles serán sus propósitos a seguir. Son los tiempos modernos en los que se impone la posverdad, Post-truth, que, para el diccionario Oxford, es una de las palabras de los últimos años porque es relativa o referida a circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la opinión pública que las emociones y las creencias personales. Y, claro, hay gente que le cree a Muñoz.



