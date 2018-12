Selena, Nicky Jam y otros artistas con producciones en Netflix

IMDb

Bob Weir. Bajo la dirección de Mike Fleiss y la producción de Marc Weingarten, Netflix estrenó en abril de 2014 'The Other One: The Long, Strange Trip of Bob Weir'. Este documental cuenta la historia del músico estadounidense Bob Weir, enfocándose en su amistad con Jerry García y el éxito que alcanzó como integrante de Grateful Dead, el famoso grupo de rock y folk rock.