¿Tom Cruise como Iron Man? Actores que pudieron estar en 'Avengers'

AFP / Marvel

Jason Momoa, estuvo muy cerca de ser Drax antes de convertirse en el 'Aquaman' de DC Comics, la competencia de Marvel. El actor explicó unos años después por qué rechazó el papel: "No es que Drax no sea un buen personaje. Simplemente no me interesaba. Ya estuve en 'Stargate: Atlantis' durante cuatro años interpretando a un personaje parecido llamado Ronon, un alienígena que gruñe y que no dice demasiado. Ya lo he hecho y, lo haya visto o no la gente, uno quiere hacer cosas nuevas".