El 3 de mayo se presentó el Pacto por la Libertad de Prensa 2019

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa y con el fin de que el periodismo en el país se pueda ejercer libremente, el Proyecto Antonio Nariño (PAN) presentó ayer en Corferias, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, el Pacto por la Libertad de Prensa 2019.



Este pacto lo firmaron representantes de varios partidos políticos colombianos, para dejar constancia de que velarán y no interferirán en el libre ejercicio periodístico de informar con la verdad.

Así mismo, se comprometieron a promover el respeto por el trabajo de los periodistas, garantizar el acceso a la información de todos los candidatos de las elecciones de octubre próximo y a no crear campañas de desinformación como estrategia de manipulación.



En la firma estuvieron, entre otros: Ángela María Robledo (Colombia Humana), Armando Benedetti (Partido de la U), Nubia Estella Martínez y Ángela Garzón (Centro Democrático), Antonio Navarro Wolff y Claudia López (Partido Verde), Rodrido Londoño (Farc), el concejal de Bogotá Emel Rojas (Justas Libres), Claudia Calao (colectivo Activista) y Sixto Quintero (de Mais).

Aquífueron los representantes que firmaron el Pacto. Foto: Mauricio León

Se espera que esta campaña –apoyada por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) y la fundación alemana Friedrich Ebert– logre que el periodismo se pueda ejercer libremente y que no haya más asesinatos ni amenazas contra quienes cumplen con el deber de informar.



En el evento participó Camila Zuluaga, periodista de Blu Radio, quien dialogó con los también periodistas Liza Marklund (Suecia) y Jorgen Laurving (Dinamarca).



Para este último, “la prensa tiene responsabilidad de lo que informa, mientras que (redes como) Facebook no reconocen su responsabilidad con lo que allí se expresa”.



Argumentó, además, que internet ha generado un proceso peligroso de distribución de noticias falsas.



En el conversatorio, Camila Zuluaga afirmó que “es necesario un compromiso de todos los sectores y actores para que haya unas elecciones libres donde no reine el odio”.



REDACCIÓN CULTURA